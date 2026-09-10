Mục tiêu giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ năm học 2026-2027

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm năm học 2025-2026, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2026 về Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông và Công văn số 5588/BGDĐT-GDPT ngày 19/8/2026 gửi các Sở Giáo dục Đào tạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông từ năm học 2026-2027.

Khung nội dung giáo dục AI và Hướng dẫn triển khai thực hiện được ban hành nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026, từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục AI được chính thức đưa vào thực hiện đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước.

Việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục AI tại các cơ sở giáo dục phổ thông phải bám sát quan điểm, mục tiêu và yêu cầu cần đạt được quy định tại Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức nền tảng, kỹ năng vận dụng cơ bản và năng lực nhận biết, đánh giá vai trò của AI trong học tập và đời sống; rèn luyện tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin và sử dụng AI an toàn, có đạo đức, có trách nhiệm./.