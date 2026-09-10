Tây Ninh: Đột phá trong kinh tế số và quản trị hiện đại từ chiến lược dữ liệu mới

Nhằm tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên số, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã phê duyệt Chiến lược dữ liệu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của địa phương trong việc lấy dữ liệu và công nghệ làm trụ cột quản trị, phát triển.

Tây Ninh xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, tài sản và nguồn lực phát triển mới, đóng vai trò nền tảng cho quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu việc khai thác dữ liệu gắn với phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao năng suất lao động, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí. Công tác phát triển dữ liệu phải bảo vệ tuyệt đối an toàn dữ liệu cá nhân, chủ quyền dữ liệu và chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa. Toàn bộ dữ liệu của tỉnh sẽ được chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành sang quản trị dựa trên dữ liệu và chia sẻ dùng chung.

Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu hoàn thành 100% văn bản quy phạm pháp luật cốt lõi, khung kiến trúc và khung quản trị dữ liệu tỉnh. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu sẽ hoàn thành số hóa theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Tỉnh cam kết 100% thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện sẽ khai thác lại thông tin từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia nhằm thực hiện triệt để phương châm dữ liệu thay giấy tờ.

Về an toàn thông tin, 100% dữ liệu cốt lõi có cơ chế dự phòng nhiều lớp, khôi phục dịch vụ trong vòng 4 giờ sau sự cố, 90% hệ thống thông tin cốt lõi đáp ứng tiêu chuẩn an ninh mạng và 100% người dân được lập sổ sức khỏe điện tử.

Địa phương đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 30%, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số đạt từ 60% trở lên. Về hạ tầng xã hội số, phủ sóng di động 5G đạt 99% dân số, 100% hộ gia đình tiếp cận Internet cáp quang 1 Gb/s, 100% công dân từ 14 tuổi trở lên có căn cước và tài khoản định danh điện tử VNeID, cùng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 80%.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, điểm đột phá nổi bật trong định hướng phát triển của Tây Ninh là việc tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, vi mạch bán dẫn và thiết bị bay không người lái (UAV). Tỉnh quy hoạch hình thành hệ sinh thái UAV theo 4 trụ cột (thử nghiệm-đào tạo; sản xuất-lắp ráp; nghiên cứu-ứng dụng; thể thao-triển lãm), nghiên cứu triển khai hệ thống quản lý giao thông UAV (UTM) và cơ chế thử nghiệm Sandbox.

Song song đó, địa phương đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động một khu công nghiệp công nghệ cao hoặc khu công nghệ số tập trung; vận hành hiệu quả Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 1 (từ tháng 3/2026) và đưa vào vận hành giai đoạn 2 trước năm 2028 theo mô hình hợp tác công-tư (PPP).

Tại khu vực biên giới, Tây Ninh quyết tâm đưa vào vận hành ít nhất một cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài hoặc Xa Mát nhằm tối ưu hóa quản lý xuất nhập cảnh, hải quan và logistics.

Tầm nhìn đến năm 2045, Tây Ninh hướng tới hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, hỗ trợ 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành; tối thiểu 90% quyết định quan trọng dựa trên phân tích dữ liệu và AI; 100% dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp toàn trình với độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt trên 99%. Lộ trình thực hiện gồm 4 giai đoạn: 2026-2027 (cải cách hành chính, dữ liệu thay giấy tờ); 2027-2028 (quản lý nhà nước, an ninh trật tự, hỗ trợ ra quyết định); 2028-2030 (phát triển kinh tế số, xã hội số, các ngành trọng điểm) và từ năm 2030 trở đi (phát triển các mô hình AI “Make in Vietnam”)./.

Tây Ninh: Chuẩn hóa dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên môi trường số Mục tiêu trong năm 2026 của tỉnh Tây Ninh là hoàn thành các điều kiện để kết nối, cập nhật, đồng bộ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.