Lifebuoy đồng hành cùng trẻ em trở lại trường học an toàn, sạch khỏe

Ngày 5/9/2026, Lifebuoy phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị, hỗ trợ cải thiện trường lớp, chăm sóc sức khỏe và trao tặng quà thiết yếu cho học sinh tại các điểm trường còn nhiều khó khăn.

Ngày khai giảng với những niềm vui đặc biệt

Tại Trường Tiểu học Phúc Than (Lai Châu), Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Y Tý (Lào Cai) và Điểm trường Làng Cát - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông (Quảng Trị), ngày khai giảng năm nay thêm ý nghĩa khi các em đón nhận những món quà thiết thực, tiếp thêm niềm vui và động lực tới trường.

Nhiều điểm trường vẫn còn không ít khó khăn. Tại Mường Than, Lai Châu, trận lũ quét ngày 17/7/2026 khiến một số điểm trường phải khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa để kịp năm học mới.

Tại Lào Cai và Quảng Trị, cơ sở vật chất ở một số trường còn hạn chế. Việc cải thiện trường lớp, bổ sung vật dụng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe vì vậy mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em an tâm đến trường và tiếp tục học tập.

Để mỗi bước đến trường thêm vui và khỏe

Chương trình tập trung cải thiện cơ sở vật chất, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, trao giày, quà tựu trường và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lifebuoy phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Quảng Trị và các đơn vị đồng hành triển khai:

- Tài trợ gói xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện vệ sinh tại các điểm trường thuộc 3 địa phương với tổng giá trị 670 triệu đồng;

- Trao tặng 2.200 suất quà cho học sinh là những sản phẩm sạch khuẩn, giày dép tổng giá trị 750 triệu đồng;

- Tổ chức 1.000 suất khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh;

- Trao 70 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

Những món quà nhỏ, niềm vui lớn

Các em vui khi nhận đôi dép mới, khám phá quà tựu trường, tham gia các hoạt động và cùng bạn bè thực hành rửa tay với xà phòng. Những khoảnh khắc ấy cho thấy ý nghĩa chương trình không chỉ nằm ở con số hỗ trợ, mà còn ở việc giúp các em đón năm học mới vui vẻ, tự tin hơn.

Ca sỹ Đông Nhi - Đại sứ nhãn hàng Lifebuoy chia sẻ tại buổi khai giảng tại Trường Tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu).

Ca sỹ Đông Nhi - Đại sứ nhãn hàng Lifebuoy chia sẻ: “Bầu khí trang trọng và ấm áp của Lễ khai giảng hôm nay càng khiến Đông Nhi nể phục tinh thần hiếu học của các bạn nhỏ và cũng như tinh thần vì sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo tại Lai Châu. Đằng sau những bước chân trẻ thơ an vui đến trường là bao tấm lòng vàng và tinh thần chịu thương chịu khó của các bậc cha mẹ, thầy cô, các mạnh thường quân và lãnh đạo ban ngành các cấp.”

Thầy Đoàn Tiến Sĩ, Hiệu trưởng trường Trường Tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu) cho biết: “Điều khiến chúng tôi vui nhất trong ngày hôm nay là được nhìn thấy các em háo hức, nở nụ cười tự tin bước vào năm học mới. Sau những khó khăn, việc được đón học sinh trở lại trường trong không khí rộn ràng, được nhìn các em vui khi nhận những món quà mới và hào hứng tham gia các hoạt động khiến ngày khai giảng năm nay trở nên thật đặc biệt. Với thầy cô, đó cũng là động lực để tiếp tục đồng hành cùng các em trong hành trình học tập phía trước.”

Vun đắp giá trị bền vững, "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn"

Chuỗi hoạt động tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị góp phần giúp trẻ em và cộng đồng từng bước ổn định sau thiên tai. Trước mắt, những hỗ trợ về trường lớp, chăm sóc sức khỏe, giày và học bổng giúp các em an tâm bước vào năm học mới trong môi trường an toàn, sạch khỏe hơn.

Về lâu dài, việc cải thiện cơ sở vật chất và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe tạo thêm điều kiện để trẻ em khỏe mạnh học tập, phát triển, đồng thời hỗ trợ nhà trường, gia đình và cộng đồng ổn định cuộc sống.

Những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh trong ngày chào đón năm học mới.

Chương trình tiếp tục nối dài hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” mà Lifebuoy bền bỉ theo đuổi. Thông qua sự chung tay giữa nhà trường, địa phương, các đơn vị đồng hành và doanh nghiệp, những nguồn lực thiết thực được đưa đến đúng nơi cần thiết, góp phần để trẻ em không chỉ trở lại trường sau mưa lũ mà còn có thêm điều kiện khỏe mạnh học tập, vui chơi và phát triển lâu dài./.