Lan tỏa tinh thần đoàn kết của người Việt tại Slovakia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 9/9, tại sân vận động Pekná Cesta, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia phối hợp với Hội người Việt Nam ở sở tại tổ chức Giải bóng đá hữu nghị chào mừng Quốc khánh 2/9, với sự tham gia của 4 đội bóng cộng đồng người Việt đến từ các địa phương của Slovakia.



Giải đấu này nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia. Đây cũng là dịp để bà con gặp gỡ, chia sẻ và cùng hướng về quê hương, đất nước.



Tham dự giải có các đội FC Việt Bratislava, FC Hải Phòng SK, FC Đam mê Levice và FC AE Zilina. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Với tinh thần thể thao cao thượng, các cầu thủ đã cống hiến những trận đấu hấp dẫn, quyết liệt và fair-play, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con.



Sau 6 trận đấu, FC Việt Bratislava giành chức vô địch với 7 điểm, gồm 2 trận thắng và 1 trận hòa. FC Hải Phòng SK giành giải Nhì với 4 điểm. FC Đam mê Levice và FC AE Zilina cùng được trao giải Ba, lần lượt giành 3 điểm và 1 điểm.



Không chỉ tạo không khí sôi nổi trên sân cỏ, giải đấu còn là dịp để người Việt Nam từ nhiều địa phương tại Slovakia gặp gỡ, giao lưu và tăng cường tình đoàn kết. Sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên góp phần tạo nên không khí vui tươi, gắn bó, biến giải đấu thành một hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân dịp Quốc khánh.



Phát biểu về ý nghĩa của giải đấu, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho rằng hoạt động này không chỉ là dịp để các đội bóng thi đấu, tranh tài mà quan trọng hơn là tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các hội, đoàn thể, đội bóng và bà con người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Slovakia.



Theo Đại sứ Phạm Trường Giang, thông qua các hoạt động thể thao, tinh thần đoàn kết, tương trợ và gắn bó trong cộng đồng tiếp tục được củng cố. Những trận đấu cũng trở thành cầu nối giúp bà con từ các địa phương khác nhau có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và cùng tham gia các hoạt động cộng đồng.



Giải đấu trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Slovakia vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hoạt động giao lưu thể thao góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Slovakia.



Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia và ban tổ chức giải đấu ghi nhận, cảm ơn sự tham gia tích cực của các đội bóng, cầu thủ, trọng tài, cổ động viên cùng sự đồng hành, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và mạnh thường quân.



Sự hưởng ứng của đông đảo bà con góp phần quan trọng vào thành công của giải, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia và tình cảm hướng về quê hương, đất nước.



Giải bóng đá hữu nghị chào mừng Quốc khánh 2/9 khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần tạo thêm sân chơi bổ ích, tăng cường kết nối cộng đồng và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Slovakia./.

Thắt chặt tình cảm gắn bó cộng đồng người Việt tại Slovakia với quê hương Chương trình Xuân Quê hương 2026 tại Slovakia gắn kết cộng đồng người Việt, lan tỏa tình yêu quê hương và truyền thống ngày Tết trong không khí ấm cúng.

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