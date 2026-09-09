Liên hợp quốc kỳ vọng nối lại đàm phán về xung đột tại Ukraine

Ngày 8/9, Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao gần đây sẽ tạo điều kiện nối lại đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cho biết Tổng Thư ký Antonio Guterres hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao gần đây, trong đó có các chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Moskva và Kiev.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Guterres hy vọng những sáng kiến mới nhất có thể dẫn tới việc nối lại đàm phán giữa Ukraine và Liên bang Nga, mở đường cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ và vô điều kiện, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Ông Dujarric khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực có ý nghĩa nhằm thúc đẩy mục tiêu trên.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine đã được kết nối trở lại với lưới điện sau gần 3 tuần phải dựa vào nguồn điện diesel dự phòng.

Trong thông báo ngày 7/9, IAEA đánh giá việc khôi phục nguồn điện bên ngoài là một diễn biến cần thiết, trong bối cảnh lượng nhiên liệu diesel dự trữ để vận hành các máy phát điện khẩn cấp đang giảm và nhà máy đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn nguồn điện.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022. Sáu lò phản ứng của nhà máy đã ngừng hoạt động từ năm 2022, song vẫn cần nguồn điện bên ngoài để duy trì hệ thống làm mát và bảo đảm an toàn hạt nhân. IAEA duy trì các nhóm chuyên gia thường trực tại nhà máy từ tháng 9/2022./.

Nga phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ và Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh yêu cầu thực tế và cân bằng lợi ích.