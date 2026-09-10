Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

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Điện chia buồn nguyên Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong qua đời
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chia buồn đến ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong trước sự ra đi của Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, ông Đổng Kiến Hoa.
Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
Tỉnh Lạng Sơn tổ chức xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá, bồi dưỡng với cán bộ cơ bản được thực hiện đúng quy định của Đảng.
Thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất giữa thủ đô Hà Nội với các địa phương Nga
Hà Nội tăng cường hợp tác toàn diện với Moskva, Tatarstan và Saint Petersburg về hạ tầng, công nghệ, đầu tư và văn hóa, nâng cao quan hệ đối tác chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng Cộng sản là di sản quý báu và là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam-Pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp
Trong chương trình thăm chính thức Pháp, sáng 10/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Phó Thủ tướng Mông Cổ
Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Mông Cổ thời gian qua có sự phát triển sâu rộng, toàn diện, hiệu quả và thực chất, đặc biệt từ khi hai nước chính thức thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.
Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan
Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước trong 50 năm qua.
Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Mông Cổ
Hội kiến Thủ tướng Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Mông Cổ.
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở hướng hợp tác mới
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm cơ hội để hai nước cụ thể hóa hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, phát huy thế mạnh và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thủ tướng: Giải quyết điểm nghẽn cản trở sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển
Thủ tướng nêu rõ việc xây dựng 4 dự án luật về đầu tư, đấu thầu, ngân sách, doanh nghiệp phải giải quyết những vấn đề lớn, điểm nghẽn cản trở huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil
Sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Montreuil
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu đã dâng hoa, thành kính nghiêng mình, dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Hướng tới các định hướng mới trong hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Nga
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã thống nhất định hướng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ tiên tiến.
Phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy
Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.
Hà Nội tạo dấu ấn trong đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND
Một trong những nét nổi bật của Hà Nội là lựa chọn nội dung giám sát tập trung vào những “điểm nghẽn," vấn đề bức xúc liên quan đời sống nhân dân và những vấn đề cản trở phát triển kinh tế-xã hội.
Hà Nội: Phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu
Để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ trong không gian quản trị mới, Hà Nội đã vận hành Bản đồ số 126 xã, phường trên iHanoi, tích hợp đầu mối liên hệ và hướng dẫn thủ tục hành chính.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam
Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, trưa 10/9, tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam do bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.
Địa phương của Mexico muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực
Nhiều doanh nghiệp bang Veracruz của Mexico bày tỏ mong muốn tổ chức đoàn sang Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác và khảo sát cơ hội đầu tư, kinh doanh.
Truyền thông Nga: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi vào lịch sử
Từ ngày 8-10/9, truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước tiếp tục củng cố quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.
Chủ tịch Quốc hội tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam
Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, trưa 10/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam do bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.
Việt Nam góp tiếng nói định hình tương lai không gian vũ trụ
Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện vai trò chủ động trong lĩnh vực công nghệ không gian vì hòa bình và phát triển bền vững.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ nhất trí tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ
Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, trưa 10/9, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral.
Luật Phát triển đô thị: Đảm bảo kỷ cương hành chính và chất lượng pháp lý
Để thi hành Luật, Thành phố cần chuẩn bị 168 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 117 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, 48 quyết định của UBND và 3 quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố.
Ninh Bình tiếp nhận học liệu thực hiện Bình dân học vụ số-Quốc hội số
Ninh Bình sẽ tổ chức khai thác, phổ biến bộ học liệu một cách thiết thực, hiệu quả hỗ trợ công tác chuyển đổi số của tỉnh, gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, khai thác dữ liệu.
'Mông Cổ coi Việt Nam là người bạn truyền thống, giữ vị trí quan trọng hàng đầu'
Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu.
Thanh Hóa nỗ lực đưa Chiến dịch 100 ngày chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đảng viên về đích
Thanh Hóa tổ chức làm việc ngoài giờ, xác định rõ tiến độ phải đi cùng chất lượng dữ liệu để hoàn thành khối lượng hồ sơ lớn trong thời gian ngắn, xử lý nhiều tài liệu được lập từ nhiều năm trước.
Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9.