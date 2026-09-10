Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9.