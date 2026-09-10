Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Phó Thủ tướng Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 10/9, tại thủ đô Ulan Bator, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Jadamba Enkhbayar trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Mông Cổ từ ngày 9-11/9.

Nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực Mông Cổ Jadamba Enkhbayar nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, người bạn tin cậy, thủy chung của Mông Cổ, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều thời kỳ, trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Mông Cổ tin tưởng với tầm nhìn sáng suốt của Đảng và Nhà nước, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu tăng trưởng mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.

Bày tỏ vui mừng được tới thăm đất nước Mông Cổ tươi đẹp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ, nhân dân Mông Cổ đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với Mông Cổ, mong muốn cùng Mông Cổ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với tiềm năng, nhu cầu hợp tác của cả hai bên.

Tại cuộc làm việc, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Mông Cổ thời gian qua đã có sự phát triển sâu rộng, toàn diện, hiệu quả và thực chất, đặc biệt từ khi hai nước chính thức thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hội kiến Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Mông Cổ Enkhbayar. (Ảnh: TTXVN phát)

Về phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, hai Phó Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế-thương mại- đầu tư và giao thông vận tải, đưa kim ngạch thương mại song phương lên tầm cao mới; sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ; sớm hoàn tất đàm phán, thủ tục nội bộ tiến tới ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam sinh sống và làm việc thuận lợi tại mỗi nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Jadamba Enkhbayar đề nghị Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Mông Cổ, đặc biệt là sản phẩm từ gia súc tham gia vào thị trường Việt Nam; hỗ trợ hàng hóa Mông Cổ tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Thường trực Mông Cổ đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ điện tử, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng tình với những đề xuất của Phó Thủ tướng Thường trực Mông Cổ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị phía Mông Cổ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam khảo sát, đầu tư kinh doanh tại Mông Cổ; đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào các khu công nghiệp, liên doanh đầu tư hạ tầng kho bãi, xây dựng các trung tâm logistics, kho lạnh tại các điểm nút giao thông quan trọng để bảo quản hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước; đồng thời phối hợp thúc đẩy sớm đàm phán cơ chế vận tải 3 bên Việt Nam-Trung Quốc-Mông Cổ trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Mông Cổ Jadamba Enkhbayar khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ tạo ra động lực mới, mang những bước phát triển thực chất cho quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước; tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển bền chặt./.

Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Mông Cổ Hội kiến Thủ tướng Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Mông Cổ.