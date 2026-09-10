Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9 tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại địa bàn.

- Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tới Việt Nam diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Nhà Vua tới Việt Nam kể từ khi lên ngôi. Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa lịch sử, biểu tượng và tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc củng cố tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị và mở ra giai đoạn hợp tác mới sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua.

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đối với Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai vị đến thăm Việt Nam với tư cách là Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Trước đó, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt hơn nữa là chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), trong bối cảnh quan hệ hai nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện một năm trước đó. Khuôn khổ quan hệ mới đã tạo nền tảng và động lực để hai bên đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện rõ qua việc trong năm 2026, hai nước đã liên tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, từ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan (ngày 27–29/5), chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Anutin Charnvirakul tới Việt Nam (ngày 8-9/6), đến chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Sophon Zaram tới Việt Nam (ngày 5-7/8), và nay là chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam.

Tần suất và cấp độ trao đổi cao này thể hiện rõ và là minh chứng sinh động, khẳng định sự coi trọng, hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị và quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan trong những năm tới.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

- Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ kỳ vọng những lĩnh vực hợp tác nào sẽ có thêm động lực mới sau chuyến thăm này?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Cũng như chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan hồi tháng Năm, chuyến thăm lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, khẳng định sự coi trọng, cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai bên đối với việc phát triển mối quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện.

Trên cơ sở nền tảng chính trị tốt đẹp và tin cậy vững chắc đó, hai nước, hai chính phủ và các doanh nghiệp và nhân dân hai nước có đầy đủ điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vốn đã rất tốt đẹp và sâu sắc thì nay sẽ tiếp tục mở rộng và sâu sắc hơn nữa.

Về hợp tác thương mại, hai nước có nhiều khả năng đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD trong năm nay, tạo tiền đề hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai, như 30 tỷ USD hay 50 tỷ USD. Thái Lan là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn hàng đầu vào Việt Nam.

Chúng ta hoan nghênh các doanh nghiệp Thái Lan sang đầu tư phù hợp với chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài mới của ta, ưu tiên các ngành công nghệ cao đáp ứng nhu cầu phát triển của chúng ta trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực văn hóa và giao lưu nhân dân, chúng ta cũng có nhiều tiềm năng. Hai bên có nền văn hóa và lịch sử lâu đời với đặc sắc riêng, chia sẻ sự tương đồng và chúng ta có nhiều cơ hội thúc đẩy hơn nữa quá trình giao lưu nhân dân và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa. Hai nước đều coi trọng phát triển bền vững. Thái Lan có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đồng thời cũng phải đối phó với những thách thức trong lĩnh vực phát triển bền vững và Việt Nam cũng vậy.

Tôi kỳ vọng thời gian tới hai nước có thể cùng nhau hợp tác để đạt những mục tiêu phát triển bền vững của mỗi nước. Đây là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương.

Đặc biệt, những dự án mà Hoàng gia Thái Lan đã triển khai tại Việt Nam trong giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội là những minh chứng rất sinh động cho tinh thần hợp tác lấy người dân làm trung tâm.

Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra thêm cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hợp tác hiệu quả, qua đó đưa thành quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến gần hơn với người dân.

- Nhìn về tương lai, Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu sẽ tạo dấu ấn gì cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm tiếp theo, nhất là khi hai nước cùng hướng tới tăng cường vai trò tại ASEAN và xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam lần này sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm tiếp theo.

Nếu 50 năm qua là chặng đường hai nước xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và từng bước nâng cấp quan hệ, thì 50 năm tới cần là giai đoạn hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ gắn kết và tin cậy ngày càng cao.

Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố nền tảng tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời tạo thêm động lực để các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp mối quan hệ này.

Ở tầm khu vực, Việt Nam và Thái Lan đều là những thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN. Hai nước có nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng trong việc duy trì ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Vì vậy, tôi kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đoàn kết và hợp tác ASEAN, nhất là trong việc ứng phó với những thách thức mới và thúc đẩy kết nối khu vực.

Quan trọng hơn, tôi mong rằng hai nước sẽ cùng đóng góp nhiều hơn cho một ASEAN và một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, tự cường và phát triển bền vững, nơi các quốc gia cùng hợp tác, cùng phát triển và cùng chia sẻ những lợi ích của hòa bình.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9.