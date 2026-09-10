Bóng đá Việt Nam dồn tổng lực cho FIFA ASEAN Cup 2026 và ASIAD 20, sẵn sàng chào đón 'vũ khí mới' Adou Minh

Chiều 10/9, VFF thông tin về chiến dịch cuối năm 2026 của bóng đá Việt Nam, tập trung cho ASEAN Cup, ASIAD 20 và định hướng về cầu thủ nhập tịch Nguyễn Adou Minh.

Chiều 10/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông tin về kế hoạch trọng tâm cuối năm 2026, trong đó đội tuyển quốc gia chuẩn bị bước vào chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan với quy định chỉ đội đầu bảng mới vào thẳng chung kết, thầy trò huẩn luyện viên Kim Sang-sik xác định mục tiêu đạt thành tích tốt nhất để bảo vệ ngôi vương khu vực.

Song song với đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam cũng chuẩn bị sang Nhật Bản dự ASIAD 20 với đội hình thuần cầu thủ trẻ nhằm hướng tới mục tiêu lọt vào tứ kết. Dù rơi vào bảng đấu vừa sức cùng Uzbekistan, Kuwait và Philippines, đội bóng vẫn đang phải tập trung giải quyết bài toán nhân sự cấp bách ở vị trí thủ môn trước ngày chốt danh sách.

Bên cạnh các giải đấu gần, VFF cũng xác nhận thông tin lực lượng quan trọng khi trung vệ nhập tịch Nguyễn Adou Minh đã chính thức được FIFA công nhận đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam. Đây sẽ là sự bổ sung tiềm năng cho HLV Kim Sang-sik trong chu kỳ thi đấu bận rộn sắp tới, kéo dài từ các trận giao hữu FIFA Days tháng 11 cho đến chiến dịch Asian Cup 2027./.