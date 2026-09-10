Tổng thống Pháp chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Việt-Pháp tìm động lực mới cho quan hệ đối tác
Theo chuyên gia, những điểm tương đồng trong cách tiếp cận đối ngoại đang mở ra cơ hội để Việt Nam và Pháp làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Chiều 10/9/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hoà Pháp.
Chiều 10/9, giờ địa phương, tại Điện Élysée - Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, sau hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí.
Chiều 10/9, giờ địa phương, tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Lễ trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.
Chiều 10/9, giờ địa phương, sau lễ đón tại Điện Élysée - Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tiến hành hội đàm.
VietnamPlus trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ ở thủ đô Paris.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và Trái Đất ở trung tâm.
Việt Nam và Pháp cam kết thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện, nâng cao hiệu quả và thực chất qua các thỏa thuận giai đoạn 2026-2028.
Tỉnh Lạng Sơn tổ chức xây dựng tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đánh giá, bồi dưỡng với cán bộ cơ bản được thực hiện đúng quy định của Đảng.
Hà Nội tăng cường hợp tác toàn diện với Moskva, Tatarstan và Saint Petersburg về hạ tầng, công nghệ, đầu tư và văn hóa, nâng cao quan hệ đối tác chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng Cộng sản là di sản quý báu và là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam-Pháp.
Trong chương trình thăm chính thức Pháp, sáng 10/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.
Sáng 10/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Thủ đô Paris (Pháp), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Mông Cổ thời gian qua có sự phát triển sâu rộng, toàn diện, hiệu quả và thực chất, đặc biệt từ khi hai nước chính thức thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện.
Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước trong 50 năm qua.
Hội kiến Thủ tướng Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Mông Cổ.
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm cơ hội để hai nước cụ thể hóa hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, phát huy thế mạnh và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thủ tướng nêu rõ việc xây dựng 4 dự án luật về đầu tư, đấu thầu, ngân sách, doanh nghiệp phải giải quyết những vấn đề lớn, điểm nghẽn cản trở huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển.
Sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu đã dâng hoa, thành kính nghiêng mình, dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã thống nhất định hướng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ tiên tiến.
Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.
Một trong những nét nổi bật của Hà Nội là lựa chọn nội dung giám sát tập trung vào những “điểm nghẽn," vấn đề bức xúc liên quan đời sống nhân dân và những vấn đề cản trở phát triển kinh tế-xã hội.
Để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ trong không gian quản trị mới, Hà Nội đã vận hành Bản đồ số 126 xã, phường trên iHanoi, tích hợp đầu mối liên hệ và hướng dẫn thủ tục hành chính.
Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, trưa 10/9, tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam do bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.
Nhiều doanh nghiệp bang Veracruz của Mexico bày tỏ mong muốn tổ chức đoàn sang Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác và khảo sát cơ hội đầu tư, kinh doanh.
Từ ngày 8-10/9, truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước tiếp tục củng cố quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.
Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, trưa 10/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam do bà J. Bayarmaa, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn.
Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện vai trò chủ động trong lĩnh vực công nghệ không gian vì hòa bình và phát triển bền vững.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ nhất trí tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả.
Trong chương trình thăm chính thức Mông Cổ, trưa 10/9, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral.