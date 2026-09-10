Tổng thống Pháp chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước trong 50 năm qua.