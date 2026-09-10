Chính trị

Tổng thống Pháp chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Chiều 10/9/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hoà Pháp.

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Xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tiến vào sân Điện Élysée. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Emmanuel Macron Pháp
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