Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Chiều 10/9, giờ địa phương, sau lễ đón tại Điện Élysée - Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tiến hành hội đàm.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Tổng thống Pháp Emmanuel Macron #hội đàm Pháp
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