Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 10/9, tại Phủ Thủ tướng Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.

Tại cuộc gặp, trong không khí chân thành và tin cậy, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất của quan hệ song phương, đặc biệt là kể từ khi nâng cấp khuôn khổ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đánh giá cao vai trò, sáng kiến của Pháp trong việc xử lý các thách thức toàn cầu.

Thông tin về tầm nhìn phát triển của Việt Nam hướng tới các mục tiêu 2030 và 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu; mong muốn hai bên phát huy tối đa lợi thế bổ trợ để đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiếp tục chiều hướng phát triển trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, mà còn tạo động lực mới cho mối quan hệ song phương.

Bày tỏ ấn tượng trước năng lực tự cường và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định Pháp luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; Pháp là cửa ngõ của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), còn Việt Nam là cửa ngõ của Pháp với ASEAN.

Về các định hướng trọng tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028; nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hợp tác trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc cũng như phòng, chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức...

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại giữa hai nước còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác; nếu hai bên cùng quyết tâm, hoàn toàn có thể tạo đột phá hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế, thương mại xứng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Thủ tướng Sébastien Lecornu chia sẻ nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều văn kiện, thỏa thuận cũng như dự án đã, đang được đàm phán và dự kiến ký kết lần này, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chính phủ, các bộ, ngành của Pháp mong muốn có những trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không-vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước.

Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam với việc đã chiếm 37% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản. Phía Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính, đường sắt và khoa học-công nghệ.

Về hợp tác hàng không-vũ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống Pháp khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự; cho biết hai nước thời gian qua đã có hợp tác tốt về khai thác, vận hành vệ tinh nên cần thúc đẩy hơn nữa.

Đối với vấn đề “thẻ vàng” IUU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam.

Nhất trí ủng hộ các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan hợp tác với EU, Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU và danh sách không hợp tác về thuế.

Trao đổi về tình hình quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về việc đề cao chủ nghĩa đa phương, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng, giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO), Cộng đồng Pháp ngữ (OIF) cũng như trong khuôn khổ ASEAN-EU.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, phát huy vai trò cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Trong chương trình thăm chính thức Pháp, sáng 10/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.