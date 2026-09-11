Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Rome, ông Giulio Chinappi, chuyên gia phân tích chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu Âu Á và Địa Trung Hải (CeSEM), nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp không chỉ đánh dấu những cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Chinappi, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ở thời điểm đặc biệt khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự kiện này đã thành công trong việc kết nối di sản hữu nghị truyền thống vững chắc với tầm nhìn đối ngoại hiện đại, đáp ứng trực tiếp các yêu cầu phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Vị chuyên gia của CeSEM nhấn mạnh những cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin cùng các lãnh đạo cấp cao Nga đã khẳng định mức độ tin cậy chính trị đặc biệt cao.

Việc hai bên ra Tuyên bố chung về củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, cùng hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, năng lượng, giao thông, khoa học công nghệ và an toàn hạt nhân, đã tạo ra khuôn khổ pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xét về tầm nhìn dài hạn, điểm đột phá mang tính chiến lược nhất của chuyến thăm chính là quyết tâm nâng tầm hợp tác trong các công nghệ chiến lược, khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương.

Theo đó, trong ngắn và trung hạn, hợp tác năng lượng tiếp tục là lĩnh vực mang lại kết quả thực chất và nhanh chóng nhất. Bên cạnh lĩnh vực dầu khí truyền thống, hai bên đang mở rộng không gian hợp tác sang năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, điện khí và điện gió ngoài khơi.

Trong bối cảnh nước Nga từ lâu đã sở hữu năng lực hàng đầu thế giới về nghiên cứu cơ bản, kỹ thuật, công nghệ sinh học và công nghệ số, còn Việt Nam hiện đặt đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm cho mô hình tăng trưởng, ông Chinappi nhấn mạnh sự kết hợp giữa năng lực công nghệ lõi của Nga và nhu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế của Việt Nam hứa hẹn tạo ra những giá trị hợp tác mang chất lượng hoàn toàn mới.

Ngay sau chuyến thăm Nga, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp mang ý nghĩa chiến lược trong việc hiện thực hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập vào năm 2024.

Pháp là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên mức độ cao nhất này.

Theo chuyên gia Chinappi, thế mạnh của Pháp có tính bổ trợ rất cao cho các ưu tiên phát triển bền vững của Việt Nam, như năng lượng phát thải thấp, công nghệ viễn thông, khoáng sản chiến lược, phát triển hạ tầng hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, ông Chinappi nhận định việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Pháp đã mở ra một chiều hướng hợp tác hoàn toàn mới.

Việc Việt Nam xuất hiện tại diễn đàn cấp cao này không chỉ giúp tiếp cận các công nghệ tiên tiến, mà còn khẳng định vị thế của một quốc gia sẵn sàng chủ động đóng góp vào quá trình xây dựng “luật chơi” và quản trị không gian vũ trụ của quốc tế ngay từ giai đoạn đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ở quy mô khu vực, Pháp đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp Việt Nam tối ưu hóa các lợi ích từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời hỗ trợ vận động gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản Việt Nam.

Ngược lại, Việt Nam đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược để Pháp gia tăng sự hiện diện tại khu vực ASEAN đầy năng động.

Đánh giá về tổng thể, chuyên gia Chinappi nhấn mạnh chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng rõ ràng nhất về chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Tại cả hai điểm đến, Việt Nam và các đối tác đều tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Hiến chương Liên hợp quốc.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp đã vượt trên khuôn khổ của những cuộc tiếp xúc ngoại giao thông thường, khi vừa củng cố vững chắc các lĩnh vực hợp tác chiến lược truyền thống, vừa khai mở những không gian hợp tác mới mang tính đột phá về công nghệ, năng lượng và không gian vũ trụ.

Quan trọng hơn, các chuyến thăm này đã khẳng định một hình ảnh Việt Nam tự tin, bản lĩnh, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời thể hiện tâm thế của một quốc gia đang chủ động chuẩn bị những nền tảng công nghệ và đối ngoại vững chắc nhất để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới.