Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Những điểm chạm văn hóa giữa “Dòng chảy di sản”

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 diễn ra từ 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu ở Thủ đô, mở ra những điểm chạm giữa giá trị nghìn năm và nhịp sống đương đại.

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow,” dự kiến diễn ra từ ngày 11-20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa-di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, có sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong nước và quốc tế.

Festival Thăng Long-Hà Nội là sự kiện văn hóa thường niên và là dịp để tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến, vừa là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản Thăng Long giữa nhịp sống đương đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long vào lúc 20h ngày 11/9/2026, quy mô khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế, mở đầu chuỗi hoạt động nghệ thuật của Festival năm nay.

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 còn thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy, bám sát Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam./.