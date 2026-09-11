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Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để thi công cầu vượt

Từ 23h ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và khu vực lân cận để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1.

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Từ 23h ngày 11/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#điều chỉnh giao thông #Hà Nội #Láng Hạ #Giảng Võ #cầu vượt #thi công cầu vượt TP. Hà Nội
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