Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để thi công cầu vượt

Từ 23h ngày 11/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ-Giảng Võ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2)./.
Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành từ đêm 11/9
Từ 23h ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.