Đưa khoa học và công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ song phương Việt Nam-Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 10-11/9/2026.

Chiều 10/9 (giờ địa phương), sau Lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng chào đón và được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Pháp nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua.

Đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc, đồng thời khẳng định nước Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2025, Tổng thống Emmanuel Macron trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận lời thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng trao đổi, đề ra các định hướng mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống Emmanuel Macron và Nhà nước Pháp; chúc mừng những thành tựu nổi bật của Pháp, đồng thời đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng của Paris trên trường quốc tế hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc Việt Nam coi trọng và chọn Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) để thiết lập khuôn khổ quan hệ này là minh chứng rõ nét cho sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Về quốc phòng-an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao; đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng: Công nghệ Pháp-Sản xuất Việt Nam-Cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phía Pháp bày tỏ hoan nghênh việc hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong chuyến thăm lần này, trong đó có các văn kiện thuộc lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA); đề nghị Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo động lực mới cho các nhà đầu tư; đồng thời thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững.

Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học-công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương.

Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ; đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử.

Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ chiến lược.

Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm, hiệu quả hơn. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các Tuần/Ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhằm tăng cường du lịch và giao lưu nhân dân.

Phía Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa-lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh, cũng như cung cấp thêm các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng về y tế, giáo dục-đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn phía Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật Trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá hoạt động tích cực của Viện Pháp tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh sự phối hợp của Pháp trong việc tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris vào tháng 10/2026; đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, các công trình cổ tại Việt Nam như cầu Long Biên tại Hà Nội, các biệt thự Pháp cổ với sự tham gia của các kiến trúc sư Pháp.

Về giáo dục và đào tạo, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký; đặc biệt nhằm hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt…

Với hợp tác trong lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn ra vai trò của các Viện Pasteur tại Việt Nam, đề nghị hai bên cùng nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á; tiếp tục cung cấp học bổng cho các sinh viên ngành y tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh; có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao và chia sẻ với những nhận định sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La vừa qua về việc đề cao luật pháp quốc tế và phát huy chủ nghĩa đa phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU.

Về vấn đề trên biển, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên toàn thế giới; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành hai nước trên các lĩnh vực: an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu... thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Chiều 10/9, giờ địa phương, sau lễ đón tại Điện Élysée - Phủ Tổng thống ở thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron tiến hành hội đàm.