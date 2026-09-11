Kỳ vọng đón cơ hội đầu tư mới từ đà phát triển quan hệ Việt-Pháp

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cộng hòa Pháp được Decathlon kỳ vọng sẽ mở ra những triển vọng mới cho tập đoàn tại Việt Nam, với hai hướng trọng tâm là tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực, giá trị sản xuất và mở rộng mạng lưới phân phối, đưa ngày càng nhiều sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam đến với người tiêu dùng trong nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris nhân dịp này, ông Frédéric Merlevede, Giám đốc Sản xuất toàn cầu của Decathlon, đánh giá việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là một dấu mốc lịch sử, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong nền kinh tế quốc tế cũng như sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Decathlon coi chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông Frédéric, đà phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Pháp khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái công nghiệp tại Việt Nam, đồng hành cùng các nhà cung cấp địa phương nâng cao giá trị sản phẩm, chú trọng đổi mới sáng tạo, trình độ kỹ thuật và phát triển bền vững.

Việt Nam hiện là một trong những trụ cột trong chuỗi sản xuất toàn cầu của Decathlon. Tập đoàn hướng tới nâng cao giá trị và trình độ kỹ thuật của các sản phẩm được thiết kế, sản xuất tại Việt Nam, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Bên cạnh nâng cao năng lực sản xuất, Decathlon cũng muốn đưa ngày càng nhiều sản phẩm làm ra tại Việt Nam đến với chính người tiêu dùng Việt Nam. Theo ông Frédéric, cùng với sự phát triển kinh tế, nhu cầu tập luyện và chơi thể thao của người dân ngày càng tăng.

Đây là cơ sở để Decathlon đẩy nhanh mở rộng mạng lưới cửa hàng và phát triển thương mại điện tử trên cả nước, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận những sản phẩm chất lượng được sản xuất ngay tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển tại Việt Nam, Decathlon cũng chú trọng kết hợp công nghệ mới với nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập đoàn mong muốn phát triển các dự án về Công nghiệp 5.0, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ sản xuất hiện đại.

Theo đại diện Decathlon, Công nghiệp 5.0 là sự kết hợp giữa sức mạnh công nghệ, trí tuệ con người và yêu cầu phát triển bền vững. AI và phân tích dữ liệu đang giúp tập đoàn tối ưu hóa chuỗi sản xuất, nâng cao độ chính xác trong kiểm soát chất lượng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Decathlon cho rằng công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có nguồn nhân lực đủ khả năng làm chủ.

Ông Frédéric đặc biệt đánh giá cao trình độ và chất lượng đào tạo của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Theo ông, nhân lực tại chỗ không đơn thuần là những người thực hiện các quy trình sản xuất, mà là những “đối tác công nghệ” có khả năng làm chủ và tiếp tục phát triển những quy trình sản xuất phức tạp.

Sự kết hợp giữa AI, sản xuất thông minh và chuyên môn của đội ngũ kỹ sư Việt Nam được Decathlon xem là đòn bẩy để nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông qua việc giao cho đội ngũ kỹ sư trong nước những dự án có hàm lượng công nghệ cao, tập đoàn hướng tới củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm thiết kế và sản xuất thiết bị thể thao kỹ thuật cao, đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Decathlon đánh giá rất tích cực về môi trường kinh doanh và tiềm năng của thị trường hơn 100 triệu dân. Theo ông Frédéric, Việt Nam hiện hội tụ hai lợi thế lớn: vừa là một trung tâm sản xuất có năng lực cạnh tranh trên thế giới, vừa có thị trường nội địa đang phát triển mạnh mẽ.

Ông Frédéric cho rằng sự ổn định về chính trị và kinh tế, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), hay EVFTA, cùng chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, đã giúp Việt Nam trở thành một địa điểm sản xuất nổi bật về năng suất và trình độ kỹ thuật.

Trong khi đó, dân số trẻ, năng động, quá trình đô thị hóa và sự quan tâm ngày càng lớn đối với thể thao tạo ra tiềm năng đáng kể cho thị trường tiêu dùng trong nước.

Để tạo thuận lợi cho các dự án mới và khuyến khích đầu tư dài hạn có giá trị gia tăng cao, Decathlon đề xuất 4 hướng ưu tiên.

Trước hết là đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng, trong đó có việc triển khai thuận lợi cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) và hỗ trợ các nhà máy lắp đặt điện mặt trời.

Tiếp đó là hiện đại hóa hệ thống logistics, tiếp tục đầu tư vào hạ tầng vận tải đa phương thức và số hóa thủ tục hành chính, hải quan nhằm giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Decathlon cũng cho rằng các chính sách ưu đãi thuế đối với đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), AI và kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần nâng cao trình độ công nghệ và tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tập đoàn đề xuất tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng thể thao và khuyến khích đưa thể thao vào trường học, qua đó thúc đẩy nhu cầu tập luyện và tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường đồ thể thao tại Việt Nam./.

Cùng hành động bứt phá đưa hợp tác kinh tế Việt Nam-Pháp vươn tới tầm cao mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam-Pháp chuyển từ mua bán hàng hóa sang đầu tư, sản xuất chung, đối tác công nghệ, cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.