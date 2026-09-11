Cùng hành động bứt phá đưa hợp tác kinh tế Việt Nam-Pháp vươn tới tầm cao mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Tại cuộc gặp, đại diện lãnh đạo bộ, ngành hai bên đã phát biểu chào mừng và báo cáo tóm tắt kết quả phiên thảo luận của các tập đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở cùng các đề xuất thực chất, tâm huyết từ phía cộng đồng doanh nghiệp hai nước cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Pháp không chỉ nhìn thấy tiềm năng hợp tác, mà đã chủ động tìm kiếm những mô hình hợp tác mới, sản phẩm mới và phương thức mới để cùng tạo ra giá trị mới.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, điều cần thiết nhất lúc này là phải cùng nhau tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới: thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Để tiếp tục củng cố và đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Pháp lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước tập trung chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển, trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp.

Chuyển dịch từ quan hệ nhà cung cấp-khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ. Không chỉ dừng lại ở việc mua thiết bị, công nghệ mà phải hướng tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sản xuất linh kiện, nghiên cứu và phát triển, bảo trì-sửa chữa-vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Chuyển dịch từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, EU và thị trường toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước xác định các định hướng chiến lược trọng tâm: hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng; công nghiệp hàng không-vũ trụ và giao thông công nghệ cao; khoa học công nghệ, AI, lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo; y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường của ASEAN; kết nối ASEAN và các mạng lưới FTA thế hệ mới; đa dạng hóa chuỗi cung ứng; xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại châu Á; và cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thứ ba.

Việt Nam đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tăng đầu tư, hiện diện thương mại, công nghệ và thương hiệu tại Pháp. Việt Nam và Pháp bổ trợ cho nhau để cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong một thế giới đang tái cấu trúc nhanh và mạnh mẽ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra một hành trình mới đầy triển vọng. Chúng ta đã có nền tảng tin cậy vững chắc, tầm nhìn chiến lược chung và quyết tâm mạnh mẽ. Giai đoạn xây dựng khuôn khổ đã qua; bây giờ là giai đoạn triển khai và tạo kết quả; là lúc hai bên cùng hành động bứt phá để đưa hợp tác kinh tế vươn tới những tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron cùng các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chính cộng đồng doanh nghiệp sẽ là lực lượng nòng cốt biến tiềm năng thành dự án, biến dự án thành công nghệ, sản phẩm, việc làm và giá trị phát triển mới.

Các văn kiện hợp tác được trao ngày hôm nay là những kết quả bước đầu rất đáng trân trọng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là mỗi văn kiện phải sớm được chuyển hóa thành kế hoạch thực hiện cụ thể. Mỗi thỏa thuận phải sớm kết trái thành các sản phẩm, dịch vụ và dự án mang lại giá trị đo đếm được.

Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ, ngành trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc để các thỏa thuận hôm nay sớm trở thành dự án thực tế và sớm có những kết quả cụ thể./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp một số doanh nghiệp hàng đầu hai nước Ngày 10/9/2026(giờ địa phương), tại Thủ đô Paris, Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron gặp một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.