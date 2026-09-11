Tiếp nối nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Argentina

Ngày 10/9, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt đã có buổi tiếp và làm việc với Ban chấp hành mới của Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) tại thủ đô Buenos Aires.

Đây là buổi ra mắt chính thức của tân Chủ tịch ICAV Gastón Fiorda nhằm thảo luận về định hướng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tại buổi làm việc, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao những đóng góp to lớn của ICAV trong nhiều thập kỷ qua nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Nhắc lại những kỷ niệm đẹp về cố Chủ tịch sáng lập Poldi Sosa, Đại sứ khẳng định bà Poldi là một "ngọn hải đăng," “cầu nối vững chắc” của tình hữu nghị Việt Nam-Argentina.

Đại diện Ban lãnh đạo mới, tân Chủ tịch Gastón Fiorda bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Đại sứ quán đã luôn đồng hành cùng ICAV và tri ân cố Chủ tịch Poldi. Ông khẳng định, dù bước sang một giai đoạn mới, ICAV vẫn giữ nguyên tình yêu, sự khâm phục đối với lịch sử đấu tranh anh hùng cũng như những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Ban lãnh đạo mới cam kết sẽ tiếp tục dốc toàn bộ tâm huyết nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho việc phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Argentina và Việt Nam.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt (giữa) đánh giá cao những đóng góp to lớn của ICAV trong nhiều thập kỷ qua nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân và giao lưu văn hóa giữa hai nước. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bàn về định hướng hoạt động trong thời gian tới, hai bên thống nhất ưu tiên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Argentina, đặc biệt tập trung vào thế hệ trẻ. Theo đó, ICAV và Đại sứ quán sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về Việt Nam tại các trường đại học lớn như Đại học Buenos Aires (UBA), Đại học Avellaneda…, nhằm nâng cao hiểu biết của sinh viên về lịch sử, văn hóa và tình hình hiện tại của Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác xuất bản sách, video, tài liệu về Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha cũng được xác định là công cụ cốt lõi để tiếp cận giới trẻ.

Hai bên cũng thảo luận về kế hoạch hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ICAV vào năm 2027.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đề xuất Đại sứ quán và ICAV triển khai thu thập tư liệu, hình ảnh để cùng sản xuất một bộ phim tài liệu về hành trình 30 năm hoạt động của viện, cũng như lịch sử phong trào nhân dân Argentina ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Hai bên cũng có kế hoạch tham dự buổi công chiếu bộ phim tài liệu "Cái giá mà chúng ta phải trả" của đạo diễn nổi tiếng Ricardo Preve, với nội dung kể về nhà báo chiến trường người Argentina hy sinh tại Việt Nam năm 1968, tại Liên hoan phim Mar del Plata vào tháng 11 tới, mở ra cơ hội giao lưu điện ảnh và văn hóa sâu rộng giữa hai nước./.

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