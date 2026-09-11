Đối ngoại địa phương tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững

Sáng 11/9, tại phường Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc "Hội nghị Thị trưởng" trong khuôn khổ chương trình Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026.

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và địa phương Việt Nam; đại diện lãnh đạo 35 đoàn đại biểu địa phương, đối tác quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh đến từ hơn 20 quốc gia cùng đông đảo chuyên gia kinh tế tài chính, khoa học-công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp và khó đoán định, các đô thị-nơi hội tụ của nguồn lực, trí thức, thành tựu khoa học-công nghệ và là nơi diễn ra các hoạt động kinh tế sôi động nhất, đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc kiến tạo những động lực phát triển mới cho mỗi quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Thực tế chứng minh, trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, một đô thị hay địa phương đơn lẻ không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề phát triển. Bởi vậy, hợp tác chính là chìa khóa mang lại tương lai bền vững cho đô thị và các quốc gia.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng, là một trong những địa phương tiên phong của cả nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng tìm tòi những thách thức và biện pháp hiệu quả để chuyển hóa các quan hệ quốc tế thành nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển.

Thành phố nhận thức sâu sắc rằng, cùng quyết tâm và nỗ lực nội tại để nâng cao tính tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác đối ngoại và đi sâu vào hội nhập quốc tế, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là tài nguyên về vốn, trí thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các chuẩn mực tiên tiến là nhu cầu khách quan, lựa chọn tất yếu để phát triển cùng thời đại.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chủ đề của Đối thoại Hữu nghị năm 2026 là “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững” không chỉ phản ánh nhu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới, mà còn thể hiện quyết tâm tìm kiếm những cách thức hiệu quả để đưa các mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác đã vun đắp qua thời gian thành những nguồn lực cho sự phát triển chung.

Hội nghị hướng tới việc chia sẻ kinh nghiệm phát huy tốt nhất vai trò của chính quyền địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia để vừa bảo đảm tính thống nhất, nhất quán của chính sách đối ngoại, vừa tạo đủ không gian để địa phương phản ứng nhanh trước nhu cầu phát triển và những cơ hội hợp tác mới; phương thức để các mạng lưới đa phương cấp địa phương tạo ra giá trị thực chất vượt ra ngoài phạm vi gặp gỡ và trao đổi thông tin; chuyển hóa quan hệ hữu nghị, những thỏa thuận, cam kết chính trị thành những hoạt động cụ thể, có kết quả đo lường được.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao và hệ thống các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng hành với địa phương không chỉ trong mở rộng quan hệ mà ngày càng đi sâu và tìm kiếm cơ hội, kết nối đối tác, huy động nguồn lực và tháo gỡ các vấn đề cụ thể, để thế và lực của đất nước trên trường quốc tế được chuyển hóa ngày càng hiệu quả thành nguồn lực, cơ hội, động lực phát triển cụ thể cho từng địa phương.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đề nghị, các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế phát huy vai trò tiên phong và tinh thần đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ, đổi mới tư duy và phương thức hợp tác, chuyển đổi mô hình từ hợp tác sang đồng kiến tạo, chuyển giao sang cùng phát triển.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các trao đổi tại đối thoại lần này sẽ góp phần hình thành thêm nhiều sáng kiến, kết nối hợp tác cụ thể, góp phần tiếp tục đưa quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam cũng như các địa phương trên thế giới cùng các tổ chức, đối tác quốc tế đi vào chiều sâu và bền vững.

Tại Hội nghị Thị trưởng, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong việc triển khai đường lối đối ngoại quốc gia; đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của từng địa phương.

Dự kiến kết thúc Hội nghị Thị trưởng, các đại biểu sẽ thông qua Tuyên bố Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2026, ghi nhận vai trò quan trọng của đối ngoại địa phương trong tổng thể chính sách đối ngoại quốc gia./.

Nâng tầm đối ngoại địa phương để huy động nguồn lực cho phát triển Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 thống nhất đổi mới tư duy đối ngoại địa phương theo hướng lấy kết quả thực chất làm thước đo, góp phần huy động hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.