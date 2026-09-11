Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi lý luận

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 6-11/9, ngày 10/9, tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương đã tham dự chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Câu chuyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Thực tiễn tại tỉnh Thiểm Tây."

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh sức sống của lý luận cách mạng nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với việc hoạch định và thực thi chính sách; trong đó, thực tiễn và cuộc sống của nhân dân luôn là thước đo cao nhất. Từ thực tiễn phát triển của Trung Quốc cũng như kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới của Việt Nam, đồng chí khẳng định hai Đảng có nhiều điểm tương đồng sâu sắc về: kiên định lý tưởng cách mạng, luôn xuất phát từ thực tiễn khách quan, nhất quán lấy nhân dân làm trung tâm và không ngừng đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao sự gắn kết hài hòa giữa truyền thống cách mạng Diên An với nhịp độ phát triển hiện đại của tỉnh Thiểm Tây ngày nay, đồng chí cho rằng cần tiếp tục biến các giá trị, di sản lịch sử cách mạng thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ phục vụ phát triển. Đồng thời, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong nghiên cứu lý luận, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, khoa học-công nghệ, quản trị hiện đại và giao lưu nhân dân.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng sâu sắc, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị vững chắc và tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em," hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Qua đó, không ngừng phát triển sáng tạo về lý luận, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại và phát triển bao trùm, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển của mỗi quốc gia cũng như củng cố quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Về phía địa phương, đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây cho biết kể từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhiều lần đến Thiểm Tây khảo sát, đề ra sứ mệnh chiến lược cho tỉnh trong xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Thiểm Tây chủ động tìm tòi quy luật xây dựng hiện đại hóa trong quá trình kiên trì thực hiện “hai kết hợp," đồng thời phát huy các nguồn lực văn hóa cách mạng và văn hóa lịch sử phong phú, qua đó thúc đẩy phát triển đạt những bước tiến mới.

Cuộc hội kiến chung do đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây và đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham dự cuộc hội kiến chung do đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây và đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chủ trì.

Các đại biểu, trong đó có lãnh đạo một số chính đảng đến từ nhiều quốc gia và khu vực, đã trao đổi về công tác xây dựng Đảng, quản trị và phát triển đất nước; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và khẳng định vai trò của các chính đảng trong định hướng, lãnh đạo tiến trình phát triển của mỗi quốc gia.

Trước đó, chiều 9/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu Đoàn công tác thăm và làm việc với Học viện Cán bộ Diên An, tỉnh Thiểm Tây.

Tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm Diên An, địa danh có vị trí đặc biệt trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Qua nghiên cứu, trao đổi, Đoàn công tác tìm hiểu sâu hơn về “Tinh thần Diên An," trong đó nổi bật là kiên định đường lối, lấy nhân dân làm trung tâm, cầu thị và coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh bài học về việc kiên định nền tảng tư tưởng, đồng thời vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx phù hợp với điều kiện lịch sử và thực tiễn của mỗi nước.

Đối với Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đồng thời chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo.

Về công tác xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá các “địa chỉ đỏ” như Diên An của Trung Quốc và các căn cứ địa cách mạng của Việt Nam có thể trở thành không gian giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo cán bộ; đồng thời nghiên cứu xây dựng thỏa thuận ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Cán bộ Diên An.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Lý Thuật Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Cán bộ Diên An, giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và kinh nghiệm đào tạo cán bộ của Học viện, đồng thời nhấn mạnh việc kết hợp giáo dục lý luận với giáo dục tính Đảng, truyền thống cách mạng và nghiên cứu thực tiễn.

Hai bên cũng trao đổi về phương pháp tổng kết lịch sử Đảng, kinh nghiệm tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc; mối quan hệ giữa tổng kết lịch sử, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận; vai trò của xây dựng Đảng, giáo dục lý luận và đào tạo cán bộ đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm thôn Lương Gia Hà, Nhà lưu niệm cách mạng Diên An và khu di tích cách mạng Dương Gia Lĩnh, huyện Diên Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây./.

Việt Nam-Trung Quốc tăng trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng Hai bên trao đổi sâu về công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng Đảng và thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng trong giai đoạn mới.