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Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đối mặt án phạt nguội nghiêm khắc sau pha phạm lỗi thô bạo

Sau tấm thẻ đỏ trực tiếp tại vòng 2 V.League 2026-2027 diễn ra ngày 10/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Công An Hà Nội đối mặt nguy cơ nhận thêm án phạt kỷ luật bổ sung do pha vào bóng triệt hạ nguy hiểm.

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Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đối mặt án phạt nguội nghiêm khắc sau pha phạm lỗi thô bạo
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Bản tin 60s ngày 11/9/2026 gồm những nội dung sau:

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đối mặt án phạt nguội nghiêm khắc sau pha phạm lỗi thô bạo.

Cảnh báo mưa dữ dội tại 5 tỉnh/thành phố trong những ngày tới.

Xe khách lật ngang trên Quốc lộ 1 khiến 6 người bị thương.

Grab chính thức lên tiếng về tình trạng nhiều tài xế dọa tắt ứng dụng.

Miền Trung đối mặt mưa lớn khi vùng áp thấp có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

Houthi kiểm soát cảng chiến lược Mokha, gia tăng sức ép trên Biển Đỏ.

Cháy tàu chở hàng tại Trung Quốc, 20 người thiệt mạng.

Tổng thống Pháp kêu gọi châu Âu phát triển chương trình bay vào vũ trụ có người lái./.

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