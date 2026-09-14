Iran bác bỏ cáo buộc can dự vào chiến sự Yemen, khẳng định Houthi là lực lượng độc lập và tự quyết định dựa trên lợi ích riêng.

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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Iran phủ nhận can dự vào xung đột tại Yemen

Ba Lan cảnh báo khả năng Nga gia tăng tấn công

BRICS đồng lòng kiến tạo trật tự thế giới mới

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