Xung đột tại Trung Đông: Tàu chở container Iran bị tấn công, 5 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, rạng sáng 13/9 theo giờ địa phương, một tàu chở container thương mại của Iran đã trúng vật thể không xác định tại vùng biển gần đảo Hengam, trong eo biển Hormuz, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 4 người bị thương.



Thống đốc đảo Qeshm Hossein Amir-Teymouri cho biết tàu có 10 thành viên thủy thủ đoàn. Cho biết nhà chức trách Iran đang điều tra vụ việc, ông Amir-Teymouri nhấn mạnh vật thể liên quan chưa được xác định, trong khi nguồn gốc, đặc điểm cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc chưa được công bố.



Cùng thời điểm, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo một tàu đã bị trúng một vật thể chưa xác định khi đang di chuyển qua Eo biển Hormuz. UKMTO cho biết hiện chưa xác định được tình trạng của thủy thủ đoàn trên tàu.



Trong khi đó, nhiều vụ nổ đã được ghi nhận trong đêm tại khu vực quanh đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất nằm trong eo biển Hormuz. Nguyên nhân các vụ nổ hiện chưa được làm rõ. Một số thông tin ban đầu cho rằng các vụ nổ xuất phát từ hướng Biển Đỏ, song chưa có xác nhận độc lập về nguồn gốc.



Vụ việc xảy ra một ngày trước cuộc gặp giữa Iran và các quốc gia vùng Vịnh tại Oman, quốc gia cũng giáp eo biển này, nhằm đạt được thỏa thuận về việc quản lý hoạt động hàng hải thương mại qua tuyến đường vốn rất quan trọng đối với thương mại dầu khí toàn cầu này.



Phát biểu với báo giới tại Ấn Độ bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết các bộ trưởng ngoại giao của các nước Arập sẽ gặp gỡ các quan chức Iran để ký một thỏa thuận thiết lập tuyến đường vận chuyển chung giữa Iran và Oman qua eo biển Hormuz.

Ông Pezeshkian tiết lộ thêm rằng các quốc gia có lãnh thổ từng được sử dụng để phát động các cuộc tấn công của Mỹ nhằm Iran cũng sẽ tham dự.



Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian cũng lên án Mỹ liên quan đến các vụ nổ được ghi nhận trên đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan và vụ tàu thương mại của Iran bị tấn công; cho rằng đây là các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, nguồn cung lương thực và sinh kế của người dân. Ông cũng nhấn mạnh người dân nước này “không thể bị bắt nạt để khuất phục” và khẳng định Iran sẽ không đầu hàng.



Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong căng thẳng giữa Iran và Mỹ, do đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Persian với Vịnh Oman và Biển Arab, đồng thời là tuyến vận chuyển một phần đáng kể lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới.



Trong một diễn biến khác, một nguồn tin cho biết Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ, trong đó nêu rõ 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho biết 7 điều kiện này đã được các quan chức cấp cao của Iran thông qua; và chỉ khi các điều kiện này được đáp ứng, eo biển Hormuz mới được mở.



Trước đó, truyền thông Iran cũng cho biết các thỏa thuận đạt được giữa Iran và Oman liên quan đến eo biển Hormuz không bao gồm việc mở lại tuyến đường thủy này, mà tạo cơ sở để tuyến hàng hải chiến lược này có thể được mở lại./.

Iran trao đổi với một loạt nước về vấn đề eo biển Hormuz Ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng leo thang, khôi phục hòa bình và an ninh.

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