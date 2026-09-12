Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh

Ngày 11/9, Bộ Ngoại giao Iran cho biết các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia vùng Vịnh dự kiến sẽ nhóm họp tại Oman vào ngày 14/9 để thảo luận về các vấn đề khu vực, bao gồm các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc thiết lập các tuyến đường an toàn tại eo biển Hormuz.

Phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho hay cuộc họp nêu trên sẽ có sự tham dự của Iran, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh khác.

Ông Baghaei cho biết sáng kiến tổ chức cuộc họp này là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy lòng tin và sự hợp tác giữa các nước trong khu vực, cũng như hòa bình và ổn định tại đây, mà không chịu sự "can thiệp mang tính phá hoại và chia rẽ" từ các thế lực bên ngoài khu vực.

Quan chức ngoại giao Iran bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ tạo tiền đề để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực và góp phần vào an ninh chung của các quốc gia.

Ngoài ra, ông Baghaei khẳng định Iran cam kết đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nhưng lưu ý rằng điều này không thể được đảm bảo chừng nào các "hành động gây hấn và sự can thiệp bất hợp pháp" nhằm vào Tehran, trong đó có việc phong tỏa hải quân và chiến tranh kinh tế chống Iran, vẫn tiếp diễn.

Vào cuối tháng 8, Iran và Oman đã ra tuyên bố chung cho biết họ đã thảo luận về một khuôn khổ theo từng giai đoạn, bao gồm việc thiết lập một hành lang hàng hải chung tạm thời tại eo biển Hormuz.

Hiện các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về danh sách các nước tham dự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định nếu được diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của khối GCC gồm 6 nước thành viên với các quan chức cấp cao của Iran kể từ thời điểm Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo hồi tháng 2.

Trong khi đó, cũng trong ngày 11/9, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ của thế giới, và sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch đến cùng.

Tuyên bố cứng rắn của giới chức Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông và khu vực vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào ngày 28/2, Tehran đã hạn chế việc đi lại qua tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi lực lượng Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran./.

Iran trao đổi với một loạt nước về vấn đề eo biển Hormuz Ngoại trưởng Iran và Saudi Arabia nhấn mạnh cần tiếp tục hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng leo thang, khôi phục hòa bình và an ninh.