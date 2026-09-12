Quân đội Chính phủ Yemen phản công lực lượng Houthi dọc bờ Biển Đỏ

Các lực lượng thuộc Chính phủ Yemen tối 11/9 (giờ địa phương) thông báo đã bắt đầu pháo kích vào các vị trí của lực lượng Houthi trong khu vực chiến sự được chỉ định dọc bờ biển phía Tây, nhằm ngăn chặn đà tiến quân của nhóm vũ trang này về hướng eo biển chiến lược Bab al-Mandab.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội chính phủ, ông Majid al-Nuzaili, cho biết lực lượng này đã tiến hành các đợt tập kích vào khu vực mà quân đội trước đó mô tả là "vùng tác chiến," song chưa cung cấp số liệu chi tiết về các mục tiêu bị bắn phá cũng như thương vong thực địa.

Các đợt pháo kích diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội chính phủ tuyên bố khu vực dọc tuyến đường Taiz-Mocha là vùng chiến sự, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động di chuyển của Houthi tại đây đều sẽ bị tấn công. Phía Houthi hiện chưa đưa ra bình luận về động thái trên.

Đợt phản công này diễn ra ngay sau những tổn thất lớn trên chiến trường của quân đội chính phủ.

Sau khi chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha ven bờ Biển Đỏ vào ngày 10/9, các tay súng Houthi đã tiến sâu hơn về phía Nam tới Dhubab và kiểm soát đảo Mayun vào ngày 11/9, qua đó củng cố vững chắc sự hiện diện xung quanh eo biển Bab al-Mandab.

Đảo Mayun (còn gọi là đảo Perim) nằm ở vị trí trung tâm eo biển Bab al-Mandab, chia tuyến đường thủy huyết mạch này thành hai luồng hàng hải. Eo biển này đóng vai trò then chốt kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, tạo thành hành lang vận tải biển trọng yếu giữa châu Á và châu Âu thông qua kênh đào Suez.

Các cuộc giao tranh mới nhất đánh dấu một trong những đợt leo thang xung đột nghiêm trọng nhất tại Yemen kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian vào năm 2022 phần lớn đã giúp kiềm chế các hoạt động thù địch quy mô lớn.

Đất nước Yemen đã chìm trong nội chiến kể từ cuối năm 2014, thời điểm Houthi đánh chiếm thủ đô Sanaa và nắm quyền kiểm soát phần lớn miền Bắc nước này./.

Giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân đội Yemen, ít nhất 129 người thiệt mạng Lực lượng Houthi đang tìm cách giành quyền kiểm soát các khu vực cao điểm nhìn xuống eo biển Bab al-Mandab và thành phố cảng Mokha, qua đó có thể gây sức ép đối với các lực lượng chính phủ.