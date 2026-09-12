Chính trị

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ ngày 12 và 13/9/2026.

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Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ ngày 12 và 13/9/2026.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển sâu rộng, thực chất và ngày càng hiệu quả, vì vậy sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NGHỊ QUYẾT 06 VỀ TRIỂN KHAI ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI

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