Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp
Ngày 10/9/2026 (theo giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard.
Chiều 10/9 (theo giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron cùng tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris.
Phu nhân Ngô Phương Ly khuyến khích có thêm trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp; hai nước cùng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác qua nhiều kênh.
Hội nghị BRICS năm nay đánh dấu đúng 20 năm hình thành và phát triển, từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính trở thành một cơ chế hợp tác đa phương.
Thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được Việt Nam xác định ưu tiên hàng đầu.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các địa phương quốc tế chia sẻ định hướng, tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương cũng như tiềm năng hợp tác.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.
Sáng 11/9/2026, giờ địa phương, tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris–Sacley (CEA-Saclay).
Sáng 11/9/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ thuộc Tập đoàn Thales.
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách.
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Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ.
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Nhiều chuyên gia cho rằng Quy định số 212-QĐ/TW đặt ra trách nhiệm tăng quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn, góp phần phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.
Chủ trì cuộc làm việc về dự thảo Nghị định quản lý mỹ phẩm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đặt an toàn và sức khỏe của người dân lên hàng đầu, đổi mới tư duy quản lý và đẩy mạnh hậu kiểm.
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Chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không đơn thuần nhằm tạo thêm động lực mà quan trọng hơn là triển khai một mối quan hệ đã được xác định ở tầm chiến lược.
Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng cho ổn định và tăng trưởng hai con số; việc cơ cấu lại hệ thống phân phối xăng dầu là một trong những nhiệm vụ ưu tiên.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tháo gỡ thể chế, rào cản để thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Mông Cổ.
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh việc Việt Nam gia nhập ASEAN là một bước ngoặt quan trọng, mở ra quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chiều 11/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ulan Bator về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ.
13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội giám định ADN, mở thêm cơ hội xác định danh tính.
Bộ trưởng Ahmed Attaf nhấn mạnh Việt Nam và Algeria cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai các cam kết đã thống nhất, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố trong thời điểm hiện nay.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu đã được tham gia Lễ hội Naadam thu nhỏ - tái hiện Lễ hội truyền thống lớn nhất, lâu đời nhất và là niềm tự hào của người dân Mông Cổ.
Sáng 11/9/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân tham quan thảo nguyên và dự chiêu đãi tại khu phức hợp Chingisiin Khaanii Khuree.
Tối 10/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Cairo của Ai Cập và tại thành phố Ekaterinburg (Nga) đã diễn ra lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ ở thủ đô Paris.
Trong thời đại toàn cầu hóa, một đô thị hay địa phương đơn lẻ không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề phát triển nên hợp tác chính là chìa khóa mang lại tương lai bền vững cho đô thị và các quốc gia.
Sáng 11/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân.