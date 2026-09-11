Chính trị

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp

Chiều 10/9 (theo giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron cùng tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris.

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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron tại Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp. (Ảnh: TTXVN phát)
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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris. (Ảnh: TTXVN phát)
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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris. (Ảnh: TTXVN phát)
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Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron cùng tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)
#Phu nhân Ngô Phương Ly #Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp #NQ 06-bt #NQ 59-bt Pháp
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