Nghị quyết 71-NQ/TW: Chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện

Qua 1 năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW, toàn hệ thống chính trị nghiêm túc, quyết liệt thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, thể chế, chính sách, huy động nguồn lực, phương thức quản trị.

​

Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Thông báo số 160-TB/VPTW, ngày 29/8/2026).

Thông báo nhấn mạnh: Qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, toàn hệ thống chính trị đã nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt thực hiện, tạo được chuyển biến rõ nét về nhận thức, thể chế, chính sách, huy động nguồn lực và phương thức quản trị.

Nhiều điểm nghẽn tồn tại lâu năm đã được tháo gỡ; chính sách đối với nhà giáo và người học được quan tâm hơn; giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn kết hơn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu nguồn nhân lực./.