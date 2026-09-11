Chuyến bay quân sự đặc biệt đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ về Hà Nội

Ngày 11/9, chuyến bay quân sự CASA-295 đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ phía Nam ra Hà Nội giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các liệt sĩ về với gia đình.

Chuyến bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân đã đưa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Tại Sân bay Gia Lâm, các mẫu được dâng hương, tiếp nhận và bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Pháp y Quân đội. Đây là chuyến bay đặc biệt trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân.

Kết quả giám định được kỳ vọng góp phần xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa các anh trở về với gia đình, quê hương./.

Máy bay quân sự CASA-295 đưa hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ về Hà Nội giám định ADN 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội giám định ADN, mở thêm cơ hội xác định danh tính.