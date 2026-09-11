Long trọng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Ai Cập và Nga

Tối 10/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã diễn ra lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Arab Ai Cập Mohamed Abou Bakr Saleh, các đại sứ, đại diện ngoại giao các nước, học giả, chuyên gia, bạn bè Ai Cập và quốc tế cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ai Cập.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương nhấn mạnh những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua, cho biết nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi công nghiệp và các mối quan hệ đối tác toàn cầu ngày càng sâu rộng.

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, gần mức hai con số trong năm nay, trên cơ sở phát triển công nghệ số, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định Ai Cập giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ của Việt Nam, là một trong những quốc gia Arab đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam hơn 6 thập kỷ trước.

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện trong chuyến thăm Cairo của Chủ tịch nước Việt Nam năm 2025 đã mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

Theo Đại sứ, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và nội địa hóa sản xuất công nghiệp.

Hai bên đang hướng tới xây dựng nền tảng cho một tương lai kinh tế năng động, dựa trên tinh thần hợp tác Nam-Nam.

Về phía Ai Cập, Thứ trưởng Ngoại giao Mohamed Abou Bakr Saleh khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng lịch sử vững chắc, dựa trên sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Ông cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2025 phản ánh ý chí chính trị của hai bên trong việc mở rộng hợp tác và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Mohamed Abou Bakr Saleh nhấn mạnh thương mại, đầu tư và du lịch là những động lực chủ yếu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Ai Cập mong muốn tận dụng vị trí địa chính trị của mình như một cửa ngõ kết nối với các thị trường châu Phi và Arab, trong khi Việt Nam có vai trò kinh tế quan trọng tại Đông Nam Á.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương, Đại sứ Mohamed Abou Bakr Saleh, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Arab Ai Cập cùng Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Hai bên cũng đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, năng lượng tái tạo và công nghệ, đồng thời khuyến khích các liên doanh nhằm hình thành những chuỗi giá trị chung.

Theo quan chức Ai Cập, hai nước cũng đang chuẩn bị cho một loạt cơ chế thúc đẩy hợp tác. Cairo dự kiến đăng cai Vòng tham vấn chính trị lần thứ 11; hai nước phối hợp tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban liên Chính phủ tại Cairo và chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp về Thương mại và Công nghiệp.

Đánh giá về Việt Nam, Tiến sỹ, nhà nghiên cứu châu Á Ahmed Tarabeik bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến mới trong thời gian tới.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, hiện là Chủ tịch Quỹ Thư viện Ai Cập Reda Al Taify, đánh giá sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu toàn diện, có ý nghĩa lịch sử và chiến lược trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg (Nga) cũng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Đến dự và chúc mừng Quốc khánh có đại diện Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tại Ekaterinburg, lãnh đạo tỉnh Sverdlovsk, đại diện chính quyền thành phố Ekaterinburg, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giới văn hóa, truyền thông. Cộng đồng người Việt Nam cùng bạn bè Nga tham dự đông đủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Nguyễn Mai Hường cảm ơn các vị khách quý Việt Nam và Nga đã tham dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày Quốc khánh đối với mỗi người Việt Nam và đối với lịch sử dân tộc.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường khẳng định, trong hơn 8 thập kỷ qua, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, trở thành quốc gia có nền kinh tế năng động, thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Theo Tổng Lãnh sự, những thành tựu đó có được trước hết nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ý chí, nghị lực và khát vọng phát triển của dân tộc, đồng thời có sự đóng góp quan trọng của sự đồng hành, ủng hộ quý báu từ bạn bè quốc tế, trong đó có Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra chặng đường phát triển mới hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa qua có ý nghĩa to lớn, là động lực quan trọng góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự cảm ơn tỉnh Sverdlovsk đã luôn trân trọng, gìn giữ những hình ảnh lịch sử về chuyến thăm năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có việc tổ chức triển lãm ảnh tại Hà Nội tháng 3/2025, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tỉnh Sverdlovsk với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Alexander Kharlov, Đại diện Bộ Ngoại giao Nga tại Ekaterinburg, nhấn mạnh chiều sâu lịch sử và sự bền chặt của tình hữu nghị Việt Nam-Nga.

Ông Kharlov cũng nhấn mạnh rằng, chuyến thăm Nga từ ngày 7-9/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các cuộc hội đàm thành công với Tổng thống Nga là minh chứng sinh động cho sự gắn bó và trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước.

Ông bày tỏ vui mừng trước những hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao, đồng thời nhắc lại đánh giá của Tổng thống Vladimir Putin rằng hợp tác Việt Nam- Nga tiếp tục được triển khai trên hầu hết các lĩnh vực.

Ông cũng nhắc tới việc trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Nga đã trích dẫn bài thơ “Hòn đá” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Biết đồng sức, Biết đồng lòng, Việc gì khó, Làm cũng xong,” thể hiện sự trân trọng lịch sử và những giá trị tinh thần đã góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Kharlov xúc động nhấn mạnh rằng, hằng năm, trong các dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh, Tổng Lãnh sự quán đều mời các cựu chiến binh Nga tham dự.

Theo ông, đây là một nghĩa cử giàu ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga và Liên Xô trước đây dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Nhân dịp này, ông Alexander Kharlov đã trao tặng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg cuốn sách do tỉnh Sverdlovsk xuất bản, giới thiệu về chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Sverdlovsk năm 1955, ghi lại dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và vùng đất Ural, đồng thời thể hiện sự trân trọng của phía Nga đối với di sản lịch sử và tình cảm hữu nghị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vun đắp.

Trong không khí hữu nghị, các đại biểu đã cùng chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển, đồng thời chúc quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước đạt thêm nhiều kết quả thiết thực.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam giới thiệu một chương trình nghệ thuật-video với chủ đề “Việt Nam - đất nước của vẻ đẹp và nguồn cảm hứng” cũng đưa các vị khách Nga và quốc tế đến với hình ảnh đất nước, thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam qua các video giới thiệu cùng những tiết mục violin của nghệ sỹ Vladimir Zheltovsky.

Các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và Nga được trình diễn, trong đó có “Xin chào Việt Nam,” “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,” “Một vòng Việt Nam,” cùng các giai điệu Nga quen thuộc như “Đêm Moskva,” “Cây thanh lương trà” và “Ka-chiu-sa”./.

Bạn bè quốc tế chúc mừng Quốc khánh, vun đắp quan hệ hữu nghị với Việt Nam Các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Nga, Mỹ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, gắn kết cộng đồng người Việt; củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Nga, Lào và Campuchia.