Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 11/9, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, theo đó, Thành phố giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu như hiện nay.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố trong thời điểm hiện nay.

Thành phố tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, thành phố và cấp xã, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm.

Ban Thường vụ Thành ủy đề cao tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của cấp xã; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương trong Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã cao nhất cả nước.

Căn cứ Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 114/168 đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định và 54/168 đơn vị hành chính chưa đảm bảo về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất giữ nguyên hiện trạng 168 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, đề xuất giữ nguyên hiện trạng phường, xã, đặc khu là phù hợp với quy định, đảm bảo cơ sở pháp lý do các đơn vị hành chính của thành phố được hình thành trước khi Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành nên không phải đánh giá lại tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Mặt khác, trong thời điểm hiện tại, Bộ Nội vụ đang được giao nghiên cứu, chủ trì xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu. Sau khi được Bộ Chính trị xem xét, quyết định, chủ trương thực hiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu với đầy đủ các nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá, rà soát, lựa chọn các đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo các tiêu chí.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng trong giai đoạn trước mắt là cần thiết để ổn định tổ chức bộ máy, quản lý tài sản công, tổ chức tài chính-kế toán, hệ thống thông tin và dữ liệu tài chính-ngân sách. Qua đó, chính quyền cấp xã tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng của 168 xã, phường, đặc khu cũng đảm bảo tính ổn định, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các đồ án quy hoạch và các dự án trọng điểm của thành phố./.

Cảnh báo hành vi lan truyền giả mạo văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác và không lan truyền với những thông tin chưa đúng, không phải do cơ quan Nhà nước ban hành, gây hoang mang trong dư luận.