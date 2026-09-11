Algeria thúc đẩy triển khai cam kết, tăng kết nối doanh nghiệp với Việt Nam

Ngày 10/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Algeria, phát biểu khi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Vũ Duy Long, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf đã nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai các cam kết đã thống nhất, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ahmed Attaf nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng Đại sứ Vũ Duy Long được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Algeria. Bộ trưởng Attaf khẳng định Việt Nam và Algeria là hai nước bạn bè có quan hệ lịch sử đặc biệt, được hun đúc trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ song phương, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Bộ trưởng Attaf cho rằng nhiệm vụ quan trọng hiện nay là đưa hợp tác kinh tế phát triển tương xứng với chất lượng quan hệ chính trị và bề dày lịch sử giữa hai nước.

Ông Attaf cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, cho rằng Algeria có thể tham khảo kinh nghiệm từ quá trình phát triển của Việt Nam.

Đại sứ Vũ Duy Long đã trao bản sao Thư ủy nhiệm và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Algeria cũng như cá nhân Bộ trưởng Ahmed Attaf. Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung tới Bộ trưởng Ahmed Attaf và nhắc lại lời mời Lãnh đạo cấp cao Algeria thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là phối hợp với các cơ quan chức năng Algeria triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghệ sinh học và các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của mỗi bên; đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Algeria (Sonatrach).

Đại sứ Vũ Duy Long trao bản sao Thư ủy nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Cộng đồng người Algeria ở nước ngoài và các vấn đề châu Phi Ahmed Attaf. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đề nghị phía Algeria tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Algeria.

Bộ trưởng Ahmed Attaf khẳng định Bộ Ngoại giao Algeria sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Vũ Duy Long hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các thỏa thuận đã đạt được, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Algeria phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả./.

Quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Algeria Quan hệ Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc tiếp tục được tăng cường, đóng vai trò là nền tảng chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng hiệu quả.