Tọa đàm về vai trò ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Argentina

Ngày 10/9, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Argentina (CARI) tổ chức tọa đàm về vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và triển vọng quan hệ với Argentina, với sự tham gia của các Đại sứ thành viên Ủy ban ASEAN tại Buenos Aires.



Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, phát biểu khai mạc, ông Jorge Manela, Giám đốc Ủy ban các vấn đề châu Á của CARI, nhận định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng giữ vị trí trung tâm trong các vấn đề quốc tế đương đại, là nơi tập trung những nền kinh tế năng động, các tuyến thương mại huyết mạch và phần lớn hoạt động giao thương, đổi mới sáng tạo cũng như tăng trưởng dân số toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực diễn ra cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các cường quốc và đối mặt với những biến động địa chính trị phức tạp.

Ông Jorge Manela cho rằng dù cách xa về địa lý, Argentina và Đông Nam Á có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ thông qua thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, năng lượng và chuyển đổi công nghệ. Việc tăng cường đối thoại học thuật và ngoại giao với ASEAN sẽ giúp Argentina nhận diện những cơ hội hợp tác mới và hiểu sâu hơn về những chuyển biến tại khu vực.



Đại sứ Indonesia, nước đang giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN tại Argentina, nhấn mạnh duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy một môi trường khu vực cởi mở, minh bạch, tôn trọng lẫn nhau là điều kiện quan trọng để Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển hòa bình, bao trùm và thịnh vượng. Đại sứ khẳng định hòa bình và ổn định tại khu vực không chỉ mang lại lợi ích cho các nước ASEAN mà còn có ý nghĩa thiết thực đối với Argentina và cộng đồng quốc tế.



Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh việc Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995 là một bước ngoặt quan trọng, mở ra quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh việc Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995 là một bước ngoặt quan trọng, mở ra quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sau hơn ba thập kỷ, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của ASEAN, đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN trên cả 3 trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.



Đề cập quan hệ ASEAN-Argentina, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết ASEAN hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Argentina tại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam và Thái Lan là những đối tác xuất khẩu chủ lực của ASEAN vào thị trường Argentina.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Argentina trên phạm vi toàn cầu, trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh.



Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh triển vọng hợp tác giữa ASEAN và Mercosur thông qua tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và Mercosur. Hai bên công bố khởi động đàm phán vào tháng 12/2023 và vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra tại Buenos Aires từ ngày 24-28/8 vừa qua, tạo nền tảng thúc đẩy kết nối thương mại sâu rộng hơn giữa hai khu vực.

Theo Đại sứ Ngô Minh Nguyệt, cơ cấu thương mại giữa ASEAN và Argentina mang tính bổ trợ cao. Các nước ASEAN cung cấp hàng điện tử, linh kiện, máy tính, giày dép, hàng may mặc và máy móc, trong khi Argentina có thế mạnh về nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi và các nông sản như đậu tương, ngô, lúa mì.



Về quan hệ Việt Nam-Argentina, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết hai nước đang thúc đẩy hoàn tất hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, viễn thông và công nghệ cao.



Đông đảo các học giả, giáo sư, sinh viên và nhà nghiên cứu đã tham dự tọa đàm, góp phần tăng cường hiểu biết giữa Argentina và ASEAN, đồng thời mở thêm kênh đối thoại về những cơ hội hợp tác liên khu vực trong bối cảnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng có vị trí quan trọng trong cấu trúc kinh tế và địa chính trị toàn cầu./.

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về sức hút đối với doanh nghiệp châu Âu ASEAN năm thứ tư liên tiếp được đánh giá là khu vực mang lại cơ hội kinh tế lớn nhất so với các nền kinh tế mới nổi lớn khác. Tỷ lệ lựa chọn ASEAN đạt 61%, tăng từ 56% vào năm 2025.