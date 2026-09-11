Đà tăng của giá dầu gây sức ép lên chứng khoán Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 10/9, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi giá dầu tăng mạnh và lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ lên mức cao nhất trong nhiều năm. Diễn biến này xảy ra sau khi số liệu thống kê cho thấy lạm phát giá bán buôn tại Mỹ tăng trong tháng 8, làm gia tăng sức ép đối với tâm lý nhà đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 52.064,10 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,6% xuống 7.591,70 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,6% xuống 26.081,72 điểm.

Theo các chuyên gia, đà tăng của giá dầu là một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường chứng khoán. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có thời điểm vượt 100 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng hơn 6% lên hơn 107 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Bên cạnh giá dầu, lợi suất trái phiếu dài hạn của Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên 5,36%, mức cao nhất kể từ năm 2007. Đà tăng diễn ra sau khi Chính phủ Mỹ công bố số liệu cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 5,4% trong tháng 8, cao hơn mức tăng 4,8% trong tháng 7, chủ yếu do giá năng lượng.

Ông Angelo Kourkafas, chuyên gia tại công ty Edward Jones, cho rằng nhà đầu tư khó lờ đi đà tăng của giá dầu và lợi suất trái phiếu. Theo ông, tình trạng này bắt đầu gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn mà thị trường cổ phiếu thường diễn biến khó khăn theo mùa. Ông Kourkafas nhấn mạnh điều đáng lo ngại không hẳn là mức lợi suất hiện tại mà là tốc độ tăng của lợi suất.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới số liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 8, dự kiến được công bố ngày 11/9. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá hướng đi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 10/9 đã nâng lãi suất chủ chốt lên 2,5%, đồng thời cảnh báo lạm phát sẽ duy trì cao hơn đáng kể so với mục tiêu trong một thời gian dài.

Nhiều nhà đầu tư coi những nhận định này là dấu hiệu cho thấy ECB có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Ông Julian Pineda, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định việc ECB tăng lãi suất đã được thị trường dự đoán rộng rãi.



Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9, chỉ số VN - Index tăng 2,11 điểm (0,12%) lên 1.829,23 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 1,11 điểm (0,40%) xuống 278,37 điểm./.

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD mỗi thùng Chỉ số S&P 500 giảm 0,48%, xuống 7.636,46 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,64% xuống 26.253,34 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,77% xuống 52.381,02 điểm.

​

​