Chứng khoán châu Á phần lớn giảm khi giá dầu vượt 100 USD/thùng

Chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ trong phiên 10/9. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề khi giá dầu thô Brent vượt mốc 100 USD/thùng do xung đột leo thang tại Trung Đông, làm thổi bùng rủi ro lạm phát và dấy lên lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI lùi 0,25% xuống 7.033,92 điểm do giới giao dịch thận trọng trước thềm công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Sắc đỏ cũng bao trùm các thị trường Trung Quốc, với chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm mạnh 1,27% xuống 24.954,47 điểm và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) mất 0,43% xuống 3.934,40 điểm.

Đà bán tháo lan rộng sang các sàn giao dịch tại Sydney (Australia), Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc), Wellington, Bangkok, Jakarta và Manila.

Ở chiều ngược lại, thị trường Nhật Bản lội ngược dòng thành công. Chỉ số Nikkei 225 nhích 0,20% lên 65.270,95 điểm nhờ hoạt động mua bắt đáy nhắm vào nhóm cổ phiếu tài chính, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp thị trường xóa sạch đà giảm đầu phiên.

Giới phân tích cảnh báo thị trường chứng khoán thế giới đang đứng trước giai đoạn sóng gió. Việc các tuyến hàng hải huyết mạch như eo biển Hormuz và Biển Đỏ tiếp tục bị phong tỏa đang đẩy chi phí năng lượng lên cao, củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ trong các cuộc họp sắp tới để kiềm chế đà tăng vật giá.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9, chỉ số VN-Index tăng 2,11 điểm (0,12%) lên 1.829,23 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,11 điểm (0,40%) xuống 278,37 điểm./.

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu vượt mốc 100 USD mỗi thùng Chỉ số S&P 500 giảm 0,48%, xuống 7.636,46 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,64% xuống 26.253,34 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,77% xuống 52.381,02 điểm.