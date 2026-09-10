Chứng khoán ngày 10/9: VN-Index hồi phục cuối phiên, khối ngoại mua ròng trở lại

VN-Index hồi phục trong phiên chiều 10/9 và kết phiên trong sắc xanh, trong khi thanh khoản chưa thực sự nổi bật. Đáng chú ý, khối ngoại quay lại mua ròng, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Dù khởi đầu phiên chiều không thật sự thuận lợi, VN-Index nhanh chóng lấy lại đà tăng và kết phiên tại 1.829,23 điểm, tăng 2,11 điểm. Diễn biến tích cực của VN-Index trái ngược với nhiều thị trường lớn khác tại châu Á.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 1,11 điểm xuống 278,37 điểm; UPCOM-Index giảm 0,48 điểm xuống 126,87 điểm. Thị trường vẫn nghiêng về bên giảm với 316 mã giảm giá, nhưng số mã tăng đã cải thiện đáng kể lên 280 mã; trong đó có 16 mã tăng trần.

Đáng chú ý, cổ phiếu DGW tăng hết biên độ trong phiên hôm nay, sau khi Apple - đối tác lớn của doanh nghiệp phân phối này - chính thức trình làng các sản phẩm iPhone mới.

Cùng nhóm bán lẻ, MWG tăng 1,82%. Các sản phẩm Apple hiện chiếm khoảng 40% doanh thu ngành hàng ICT của MWG. Theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, MWG chiếm khoảng 50% thị phần Apple tại Việt Nam.

Sắc xanh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành; trong đó, đáng chú ý là các nhóm đã chuyển từ giảm sang tăng so với phiên sáng như chứng khoán, thực phẩm và thiết bị điện.

Nhóm ngân hàng cũng có diễn biến tích cực hơn. STB và SSB cùng tăng 1,69%, VCB tăng 0,51%; trong khi SHB và LPB trở về mức tham chiếu. VPB cũng tăng nhẹ 0,36%.

Như vậy, VN-Index đã cải thiện đáng kể về điểm số sau thời điểm đầu phiên chiều gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự nổi bật với giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 13.600 tỷ đồng, đưa tổng giá trị giao dịch toàn thị trường lên hơn 14.500 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong phiên là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài khi khối này quay lại mua ròng hơn 401 tỷ đồng. Lực mua ròng tăng mạnh trong phiên chiều, tập trung vào VIC và FPT.

Kết thúc phiên, VIC dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị gần 249 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với gần 220 tỷ đồng, SBT hơn 96 tỷ đồng và DGW gần 85 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM tiếp tục là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 291 tỷ đồng.

VN-Index duy trì được sắc xanh nhờ lực cầu cải thiện trong phiên chiều, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể những khó khăn trong đầu phiên. Tuy nhiên, thanh khoản còn thấp cho thấy dòng tiền chưa thực sự mạnh, trong khi độ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn khá rõ.

Việc khối ngoại trở lại mua ròng là điểm tích cực, nhưng diễn biến các phiên tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào khả năng duy trì dòng tiền trong nước và sự vận động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn./.

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục 8,8 điểm, thanh khoản giảm mạnh Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/9, VN-Index tăng 8,8 điểm lên 1.830,44 điểm; trên sàn HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.100 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với phiên trước.

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