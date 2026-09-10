Tổng thống Mỹ dồn sức huy động cử tri Cộng hòa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi cử tri và các nghị sĩ đảng Cộng hòa đoàn kết, tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới nhằm duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa tổ chức tại Trung tâm American Airlines ở Dallas, bang Texas, ông Trump mở đầu bằng việc nhắc tới dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, cho rằng các thế hệ hiện nay có trách nhiệm tiếp tục duy trì những giá trị tự do được hình thành từ năm 1776. Đây là lần đầu tiên đảng Cộng hòa tổ chức một đại hội cấp quốc gia giữa nhiệm kỳ, với ông Trump là diễn giả chính trong đêm khai mạc.



Ông Trump cũng ca ngợi Texas và nhắc lại sự ủng hộ của cử tri tại bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, đồng thời cho rằng với sự ủng hộ của người dân, nước Mỹ sẽ trở nên “mạnh hơn, an toàn hơn, giàu hơn và tự do hơn”. Ông cho biết chỉ còn 55 ngày trước cuộc bầu cử và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa cử tri Cộng hòa tới các điểm bỏ phiếu.



Tổng thống Trump kêu gọi cử tri coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ như thể tên ông trực tiếp xuất hiện trên lá phiếu. Ông nhắc tới xu hướng lịch sử khi đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong Quốc hội trong các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa nỗ lực đảo ngược xu hướng này.

Theo ông, nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, các chính sách hiện nay về biên giới, thuế quan, an ninh, thương mại và kinh tế có thể bị đảo ngược. Ông nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đoàn kết trong nội bộ đảng và vận động cử tri đi bỏ phiếu.



Về kinh tế, ông Trump cho biết chính quyền đã thu hút hơn 20.000 tỷ USD cam kết đầu tư từ các doanh nghiệp và quốc gia bên ngoài trong chưa đầy 2 năm, đồng thời dự báo con số này có thể lên 23.000-25.000 tỷ USD khi đủ hai năm.

Về vấn đề biên giới, ông Trump cho biết chính quyền đã xây dựng hơn 2.200 km tường biên giới tại Texas và cho rằng các chính sách hiện nay đã làm giảm mạnh tình trạng nhập cảnh trái phép. Ông đưa vấn đề kiểm soát biên giới thành một trong những nội dung mà đảng Cộng hòa cần tiếp tục duy trì.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng tập trung chỉ trích chương trình của đảng Dân chủ, mô tả cuộc bầu cử tháng 11 là lựa chọn giữa việc tiếp tục chính sách của chính quyền hiện nay hoặc quay trở lại các chính sách thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden.



Tại đại hội, ông Trump cũng đưa ra đề xuất trả khoản “cổ tức Trump” 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Truyền thông Mỹ ước tính chương trình này có thể tiêu tốn khoảng 1.350 tỷ USD, trong khi tính khả thi về mặt pháp lý và nguồn tài chính vẫn còn là vấn đề cần xem xét.



Kết thúc phần phát biểu, Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi các thành viên và cử tri Cộng hòa “đoàn kết”, đồng thời nhấn mạnh rằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ là yếu tố quan trọng đối với nỗ lực của đảng này trong cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.



Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội. Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump đã giảm xuống 30% trong các cuộc thăm dò gần đây, mức thấp nhất kể từ khi ông quay lại nắm quyền. Decision Desk HQ dự đoán đảng Dân chủ có thể sẽ giành chiến thắng tại Hạ viện với tỷ lệ 230-205 và Thượng viện với tỷ lệ 51-49.



Trong bối cảnh đó, giới quan sát đánh giá sự kiện kéo dài hai ngày được tổ chức nhằm đặt ông Trump ở vị trí trung tâm của chiến dịch giữa nhiệm kỳ và thúc đẩy cử tri Cộng hòa tham gia bỏ phiếu.



Dự kiến tối 10/9 theo giờ địa phương, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục có bài phát biểu bế mạc đại hội. Ban tổ chức đã xây dựng chương trình 2 ngày với hơn 100 diễn giả và các nội dung tập trung vào những chủ đề như cắt giảm thuế, các cáo buộc gian lận, an ninh biên giới và đề xuất cấm các thành viên Quốc hội giao dịch cổ phiếu.

Các thành viên ban lãnh đạo quốc hội của đảng Cộng hòa và các thành viên nội các cũng sẽ phát biểu tại đại hội, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr.



Theo RNC, đây là một sự kiện gây quỹ và mít-tinh có bán vé, không phải một đại hội toàn quốc truyền thống. Đồng chủ tịch ban tổ chức địa phương của Đại hội giữa nhiệm kỳ đảng Cộng hòa tại Dallas, ông Ray Washburne cho biết sự kiện dự kiến sẽ thu hút khoảng 30.000 người trong cả 2 đêm, mặc dù các gói vé dao động từ 5.000 đến 20.000 USD.

Trái lại, năm nay, đảng Dân chủ không có kế hoạch tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ./.



Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cử tri Dân chủ hào hứng hơn đảng Cộng hòa Theo cuộc thăm dò được thực hiện đối với 1.167 người, 46% những người tự nhận là cử tri đảng Dân chủ cho biết họ "rất hào hứng" tham gia bỏ phiếu vào tháng 11, so với con số 31% ở phía đảng Cộng hòa.