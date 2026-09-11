Liên hợp quốc kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và chống khủng bố

Ngày 10/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, đồng thời bày tỏ đoàn kết với những người còn sống, gia đình các nạn nhân và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, trong thông điệp nhân dịp tưởng niệm 25 năm xảy ra vụ khủng bố 11/9, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh đây là “cuộc tấn công nhằm vào chính nhân loại,” đồng thời khẳng định Liên hợp quốc luôn sát cánh với người dân thành phố New York, người dân Mỹ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm các quốc gia thành viên thông qua Chiến lược toàn cầu chống khủng bố, một dấu mốc quan trọng cho thấy cuộc chiến chống khủng bố là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết chung xây dựng một tương lai không còn khủng bố, nhấn mạnh việc tưởng nhớ các nạn nhân phải đi đôi với quyết tâm hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và các hành vi khủng bố dưới mọi hình thức.

Cùng ngày, hơn 30 chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc cũng ra tuyên bố tưởng niệm các nạn nhân khủng bố, song cảnh báo một số biện pháp chống khủng bố được áp dụng trong 25 năm qua đã gây tổn hại nghiêm trọng đối với quyền con người và nguyên tắc pháp quyền.

Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, không ít phản ứng đã vượt quá mức cần thiết và không tương xứng với yêu cầu bảo đảm an ninh. Thậm chí, “một số cuộc chiến chống khủng bố” đã đẩy những nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế tới giới hạn bị phá vỡ.

Nhóm chuyên gia kêu gọi các quốc gia rà soát luật pháp và thực tiễn chống khủng bố, bảo đảm phù hợp với luật nhân quyền quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc./.

25 năm sau các vụ khủng bố 11/9: Mỹ công bố 170.000 trang tài liệu Khoảng 170.000 trang tài liệu liên quan chất lượng không khí và những tác động sức khỏe sau các vụ khủng bố 11/9/2001 được công bố, đây là đợt công bố đầu tiên trong 12 tháng tới.