Đảng Cộng hòa của Mỹ tăng cường vận động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 10/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang đứng trước nguy cơ mất thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện.



Phát biểu tại ngày cuối Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở thành phố Dallas, bang Texas, ông Vance kêu gọi cử tri “gửi đi một thông điệp” trong tháng 11 bằng cách ngăn đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội. Ông nhấn mạnh nước Mỹ là “di sản quốc gia” được các thế hệ trước truyền lại và đảng Cộng hòa sẽ “đấu tranh” để bảo vệ di sản này thông qua việc bầu các nghị sỹ của đảng.



Sự xuất hiện của ông Vance tại vị trí phát biểu quan trọng, ngay trước Tổng thống Donald Trump, cũng làm gia tăng những đồn đoán về cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2028. Tuy nhiên, ông Vance cho biết hiện tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.



Đại hội của đảng Cộng hòa diễn ra trong hai ngày tại Dallas nhằm củng cố sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump và tạo động lực cho các ứng cử viên của đảng trước cuộc bầu cử tháng 11. Các diễn giả liên tục chỉ trích đảng Dân chủ, đồng thời bảo vệ các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, trong đó có vấn đề nhập cư và cuộc chiến tại Iran.



Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục sử dụng nguồn lực tài chính và uy tín chính trị để hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa tại những cuộc đua then chốt. Một ủy ban hành động chính trị được cho là có liên hệ với tổ chức MAGA Inc. của ông Trump đã dành hơn 68 triệu USD cho hoạt động quảng cáo trong mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ.



Tại đại hội, Tổng thống Trump cũng đưa ra cam kết gây tranh cãi rằng nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, mỗi người trưởng thành Mỹ có thể nhận khoản thanh toán 5.000 USD. Các chuyên gia ngân sách cho rằng đề xuất này có thể tiêu tốn hơn 1.000 tỷ USD và cần được Quốc hội thông qua, đồng thời làm gia tăng sức ép đối với ngân sách liên bang và lạm phát.



Về phần mình, các nghị sỹ Dân chủ chỉ trích đại hội của đảng Cộng hòa là một sự kiện xa hoa, không phản ánh những khó khăn kinh tế mà các gia đình Mỹ đang phải đối mặt. Hạ nghị sỹ Robert Garcia cho rằng trong khi đảng Cộng hòa tổ chức đại hội kéo dài hai ngày, nhiều gia đình Mỹ vẫn gặp khó khăn trong việc chi trả tiền thực phẩm và các nhu yếu phẩm.



Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Một số cuộc thăm dò và diễn biến chính trị gần đây cho thấy đảng Cộng hòa đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh kinh tế và cuộc xung đột Mỹ-Iran trở thành những vấn đề gây bất lợi. Tuy nhiên, giới lãnh đạo đảng Cộng hòa kỳ vọng việc duy trì sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump và tập trung vào các vấn đề như an ninh biên giới, nhập cư và văn hóa sẽ giúp huy động cử tri của đảng.



Tại đại hội, nhiều nghị sỹ Cộng hòa cũng bắt đầu hướng sự chú ý tới cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028. Một số nhân vật được các đại biểu nhắc đến gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và một số nghị sỹ khác. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh trong nội bộ đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo có thể trở nên rõ nét hơn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.



Giới quan sát nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội, việc triển khai chương trình nghị sự của chính quyền sẽ gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, nếu duy trì được thế đa số, Tổng thống Trump sẽ có thêm điều kiện thúc đẩy các ưu tiên chính sách trong hai năm cuối nhiệm kỳ./.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cử tri Dân chủ hào hứng hơn đảng Cộng hòa Theo cuộc thăm dò được thực hiện đối với 1.167 người, 46% những người tự nhận là cử tri đảng Dân chủ cho biết họ "rất hào hứng" tham gia bỏ phiếu vào tháng 11, so với con số 31% ở phía đảng Cộng hòa.