Huy động doanh nghiệp Mỹ đồng hành Việt Nam tìm người mất tích trong chiến tranh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Viện Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABCI) đang đẩy mạnh huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nhằm hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, xác minh và định danh các quân nhân còn mất tích trong chiến tranh.

Một trong những hoạt động mới nhất là việc USABCI kết nối Tập đoàn Atlas Air với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington ngày 10/9, giới thiệu sự tham gia của doanh nghiệp này vào Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh (VWAI).

VWAI là sáng kiến của Chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ Việt Nam trong công tác tìm kiếm, xác minh và định danh người mất tích trong chiến tranh. USABCI là một đối tác chính thức triển khai sáng kiến, có nhiệm vụ huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, kết nối nhu cầu của Việt Nam với nguồn lực, chuyên môn và đóng góp của khu vực tư nhân.



Các hoạt động của VWAI tập trung vào 4 lĩnh vực gồm số hóa tài liệu lưu trữ; giám định ADN pháp y để xác định danh tính; tìm kiếm, quy tập hài cốt thông qua hoạt động thực địa; và trao đổi, chia sẻ thông tin, đối thoại. Đến nay, chương trình đã huy động được 360.000 USD từ khu vực tư nhân để hỗ trợ các hoạt động của sáng kiến.



Bên cạnh huy động nguồn lực, VWAI đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam. Đoàn công tác VWAI đã thăm Việt Nam từ ngày 1-5/6 và tổ chức tọa đàm với Bộ Quốc phòng Việt Nam ngày 10/8. USABCI cũng đưa các doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam để tìm hiểu trực tiếp nhu cầu và công tác thực địa.



Các đoàn doanh nghiệp đã gặp các nhóm cựu chiến binh, đến tỉnh Quảng Bình thăm một nghĩa trang liệt sỹ, địa điểm máy bay trực thăng Mi-17 gặp nạn khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng, cùng một địa điểm đang tiến hành tìm kiếm, quy tập. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tiếp tục gặp gỡ các cựu chiến binh.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bà Margaret Hanson-Muse, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USABCI, cho biết USABCI là một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo. Theo bà, Chính phủ Mỹ đã tạo điều kiện để USABCI tham gia sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức của khu vực tư nhân về việc hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm người mất tích và thúc đẩy quá trình hòa giải giữa hai nước.



Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USABCI Margaret Hanson-Muse trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Mỹ. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Bà Hanson-Muse cho biết sau khi tham gia VWAI, USABCI nhận thấy cần đóng góp sâu hơn và khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ tham gia, đặc biệt trong các lĩnh vực như giám định ADN, tìm kiếm và hỗ trợ quy tập hài cốt, sử dụng radar xuyên đất và thông tin khí quyển.



Theo bà, USABCI trước hết xác định những nhu cầu cụ thể từ phía Việt Nam, sau đó tìm kiếm trong mạng lưới doanh nghiệp thành viên những công ty có năng lực phù hợp. Khi xác định được doanh nghiệp, USABCI trao đổi về hình thức đóng góp, có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết để triển khai dự án.



Liên quan hoạt động giám định ADN, bà Hanson-Muse cho biết tại cuộc làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam và các bác sỹ, phía Việt Nam đã trao đổi về ADN, thuốc thử và khả năng hỗ trợ. Nhà tài trợ toàn bộ vật tư ADN cũng tham gia cuộc làm việc. USABCI đang sử dụng nguồn tiền huy động được để mua thêm vật tư, hỗ trợ Chiến dịch “500 ngày đêm” đạt mục tiêu.



Bà Hanson-Muse nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề người mất tích trong chiến tranh không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn có ý nghĩa nền tảng đối với quan hệ Mỹ-Việt. USABCI kỳ vọng việc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân sẽ góp phần bổ sung nguồn lực và công nghệ cho quá trình tìm kiếm, xác minh, định danh người mất tích./.

Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đã làm việc với phía Mỹ, qua đó mở ra các nội dung hợp tác mới, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.