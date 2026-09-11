Vietravel Airlines mua 50 máy bay mới từ Airbus, dự kiến bàn giao từ 2029

Hãng hàng không Vietravel Airlines (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) và Tập đoàn Airbus (Pháp) đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới nhằm mở rộng đội tàu và nâng cao năng lực khai thác của hãng bay Việt.

Thỏa thuận được trao dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo đó, Vietravel Airlines sẽ mua 50 máy bay Airbus, gồm 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR, phục vụ chiến lược phát triển trung và dài hạn của hãng. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Việc lựa chọn đồng thời A220 và A321 thể hiện tầm nhìn phát triển mạng bay dài hạn của Vietravel Airlines. Trong đó, A220 giữ vai trò chiến lược trong định hướng “khai mở thị trường,” tạo điều kiện để Vietravel Airlines tiên phong hình thành các kết nối hàng không trực tiếp mới tới những thành phố, khu vực trước đây chưa có đường bay thẳng thường lệ hoặc khả năng tiếp cận bằng đường hàng không còn hạn chế.

Dòng tàu bay A321 đáp ứng các đường bay có nhu cầu cao hơn và tạo dư địa mở rộng phạm vi khai thác tới những chặng quốc tế dài hơn.

Trên nền tảng đội tàu dự kiến, Vietravel Airlines định hướng từng bước mở rộng không gian khai thác quốc tế từ châu Á tới Nam Á, Trung Á và một số thị trường Trung Đông, phù hợp với năng lực đội tàu và chiến lược phát triển các mạng kết nối mới.

Kế hoạch bổ sung 50 tàu bay Airbus là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi của Vietravel Airlines kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024. Từ việc củng cố nguồn lực và từng bước gia tăng tỷ lệ tàu bay thuộc sở hữu bắt đầu với chiếc Airbus A321 đầu tiên vào tháng 6/2025, Vietravel Airlines đang chuyển sang giai đoạn hoạch định đội tàu dài hạn, mở rộng mạng bay và nâng cao mức độ chủ động trong khai thác.

“Việc phát triển các kết nối hàng không mới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận giữa các thị trường, rút ngắn thời gian hành trình và tăng cường lưu chuyển hành khách, hàng hóa. Qua đó, đội tàu mới không chỉ giúp nâng cao hiệu quả khai thác mà còn tạo thêm động lực cho kết nối thị trường, thúc đẩy giao thương, du lịch, đầu tư và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội tại các điểm đến,” đại diện Vietravel Airlines nhấn mạnh.

Hiện nay, Vietravel Airlines đang phát triển mạng bay nội địa kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch trọng điểm, đồng thời từng bước hiện thực hóa chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay thường lệ tới Bangkok (Thái Lan) và Thâm Quyến (Trung Quốc).

Cùng với kế hoạch tiếp tục bổ sung tàu bay trong nửa cuối năm 2026, Hãng dự kiến nâng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến bay/ngày, song song với việc mở rộng kết nối tới nhiều điểm đến mới ở trong nước và quốc tế./.

Nhận thêm tàu bay, Vietravel Airlines sẽ mở thêm 2 đường bay tới Trung Quốc Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư đồng bộ cả về quy mô đội tàu bay lẫn chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại hiệu quả khai thác tối ưu nhất.