Đắk Lắk: Điều khiển môtô khi chưa đủ tuổi, học sinh tự gây tai nạn thương vong

Chiều 10/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn phường Sông Cầu vừa xảy ra vụ xe môtô tự gây tai nạn giao thông khiến 2 học sinh thương vong. Điều đáng nói, nạn nhân chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô theo quy định.

Cụ thể vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 10/9, tại tuyến đường bê tông thuộc tổ dân phố Phú Mỹ (phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), em V.H.T.V (sinh năm 2012) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 78D1-288.94 chở theo em H.T.K.O (sinh năm 2012) cùng trú tại tổ dân phố Dân Phú, phường Sông Cầu trên đường đi học về thì tự gây tai nạn giao thông.

Hậu quả vụ việc khiến em V.H.T.V tử vong tại chỗ. Em H.T.K.O bị thương nặng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Xe môtô bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 1 triệu đồng.

Theo quy định hiện nay, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện điều khiển xe môtô (xe máy có dung tích xilanh từ 50 cm3 trở lên) và được cấp giấy phép lái xe phù hợp. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy (xe máy dung tích xilanh dưới 50 cm3) hoặc xe có kết cấu tương đương mà không cần giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện nay, tình trạng phụ huynh giao xe gắn máy, xe môtô cho con đi học, đi chơi khi con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe xảy ra nhiều. Trong khi đó ở lứa tuổi học sinh, các em chưa có đủ kỹ năng xử lý tình huống, chưa ý thức hết nguy hiểm, dễ bị bạn bè rủ rê, phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm. Chỉ một phút bất cẩn, hậu quả có thể là mất mạng, tàn phế, hoặc để lại ám ảnh suốt đời.

Theo quy định của pháp luật, hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông là vi phạm pháp luật. Người giao xe có thể bị xử phạt hành chính; nếu gây hậu quả nghiêm trọng như chết người, thương tích nặng, người giao xe còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) khuyến cáo, phụ huynh không giao xe cho con khi con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định; quản lý chặt chẽ chìa khóa xe, không để con tự ý lấy xe đi khi chưa được phép; sắp xếp việc đưa đón con, khuyến khích con đi xe đạp, đi bộ hoặc sử dụng xe buýt an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế; dạy con kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chấp hành pháp luật trong việc tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông./.

Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông khiến 3 học sinh thương vong Vụ tai nạn xảy ra ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khi một học sinh lái xe môtô chở 2 học sinh khác thì bị mất lái, lao xe sang phần đường ngược chiều rồi tông vào trụ bờ rào làm 1 em tử vong.

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