Hà Nội phân luồng cầu Thăng Long, hạn chế xe tải và xe khách từ 15/9

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2, từ ngày 15/9-10/11, sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long.

Cụ thể, về phương án rào chắn và phân luồng tại chỗ, tại vị trí đường đầu cầu Thăng Long (phía xã Vĩnh Thanh), trong đợt 1, tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn 150m, dự kiến 25 ngày để thi công trạm cân; phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại; gồm 3 làn đường.

Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, bảo đảm điều kiện an toàn khai thác, tháo rào và thông xe 2 làn đường chiều Hà Nội đi Đông Anh; tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội (với chiều dài rào chắn 150 m) để thi công trạm cân; các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn, điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15/9 đến 10/11.

Đồng thời, cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h- 24h hằng ngày, trong thời gian từ ngày 15/9 đến 10/11; điều chỉnh tốc độ lưu thông tối đa cho phép giảm dần xuống 40km/h khi qua khu vực thi công; cấm phương tiện dừng, đỗ trên đường khu vực thi công.

Về phương án phân luồng từ xa, đối với các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ các tỉnh phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại.

Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu, cuối đi và đến các Bến xe: Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại đi theo hướng Phạm Văn Đồng-Tân Xuân-An Dương Vương-cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5h -24h hằng ngày, từ ngày 15/9 đến 10/11.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng thông tin nội dung gia hạn thời gian điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến. Đường Đỗ Mười tiếp tục thực hiện nội dung phương án phân luồng theo thông báo của Sở Xây dựng đến hết ngày 6/10/2026.

Khu vực nút giao phía bắc đầu cầu Thăng Long (giai đoạn 1 thi công hạng mục cải tạo trắc dọc đường bê tông nhựa) gia hạn thời gian thực hiện phân luồng phục vụ thi công dự án tại vị trí khu vực nút giao phía bắc đầu cầu Thăng Long thi công hạng mục cải tạo trắc dọc đường bê tông nhựa đến ngày 15/9/2026.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa, cách vị trí thi công 500m, 100m.

Tại vị trí thi công, bố trí đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông; bố trí đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường, đèn cảnh báo ban đêm đặc biệt là khu vực ra vào công trường; ra khỏi công trường; bảo đảm khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường.

Cùng với đó, bố trí hệ thống biển báo phục vụ việc phân luồng tại chỗ và phân luồng từ xa (gồm các biển cấm, biển chỉ dẫn, biển phụ..) tại các vị trí như: hai đầu khu vực rào chắn thi công, nút giao Quốc lộ 2-Võ Văn Kiệt, nút giao Võ Văn Kiệt-đường Mê Linh, nút giao Kim Chung, nút giao Ciputra, nút giao Mai Dịch, nút giao Trần Duy Hưng, nút giao Nguyễn Trãi, nút giao Pháp Vân, các lối lên Vành đai 3 trên cao chiều đi cầu Thăng Long từ nút giao Nguyễn Trãi đến chân cầu Thăng Long; bố trí các chốt trực đảm bảo giao thông tại các vị trí như hai đầu khu vực thi công, nút giao Kim Chung, nút giao Ciputra, nút giao Mai Dịch, các lối lên Vành đai 3 trên cao chiều đi cầu Thăng Long từ nút giao Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long.

Đối với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội thông báo cho các xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt được phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông theo quy định.

Phòng Vận tải có trách nhiệm thông báo kịp thời đến các đơn vị quản lý, khai thác bến xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải có liên quan về thời gian, tiến độ thi công, phương án phân luồng, lộ trình điều chỉnh tạm thời và thời gian áp dụng; hướng dẫn các đơn vị chủ động tổ chức hoạt động vận tải phù hợp, phổ biến đến lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách trước khi thực hiện...

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao khu vực thi công.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp tuyên truyền đến nhân dân phương án phân luồng giao thông, tiến độ, thời gian thi công; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành từ đêm 11/9 Từ 23h ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ-Giảng Võ-La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.