Hơn 70 mũi thi công gấp rút mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành

Ngày 10/9, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) cho biết: Các đơn vị đang huy động trên 1.500 nhân lực cùng hàng trăm máy móc tổ chức hơn 70 mũi thi công mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây), đảm bảo giữa tháng 10/2026 hoàn thành mở rộng đường và cầu cạn trên tuyến, sau đó lật làn thi công (đóng làn cũ để sửa chữa, nâng cấp), thông xe dự án cuối năm nay.

Quá trình lật làn thi công các đơn vị sẽ tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông. Riêng hạng mục cầu Long Thành, cầu lớn nhất trên tuyến với chiều dài khoảng 2,3km các đơn vị phấn đấu cuối năm 2026 hợp long, đầu quý I/2027 hoàn thành.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc SEPMU cho hay: Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành dài gần 22km, gồm 2 gói thầu xây lắp. Gói thầu số 1 dài khoảng 10km (xây dựng cầu cạn và cầu Long Thành), liên danh nhà thầu triển khai 33 mũi thi công, gồm 22 mũi thi công cầu cạn, 5 mũi thi công cầu Long Thành và 6 mũi đúc dầm.

Đến nay, hệ thống cọc khoan nhồi, mố, trụ cầu đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung lao dầm, thi công bản mặt cầu. Gói thầu số 2 nhà thầu tổ chức 39 mũi thi công đường, cầu và đúc dầm.

Thảm nhựa tại Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hiện việc đào đắp nền đường đã cơ bản hoàn thành, đang đẩy nhanh cấp phối đá dăm, thảm nhựa (đã thảm nhựa được 5km), hoàn thiện các cầu.Theo ông Phạm Thanh Hải, tổng sản lượng thi công mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đến nay đạt khoảng 70%.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thời gian qua SEPMU liên tục tiến hành kiểm tra hiện trường, họp kiểm điểm tiến độ; yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư và thi công “3 ca, 4 kíp”.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là dự án giao thông chiến lược kết nối các khu vực với cửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, đoạn tuyến này trở thành huyết mạch giao thông trong kết nối giữa sân bay Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tháng 12/2026 hoàn thành mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành Các đơn vị đang tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thi công “3 ca, 4 kíp” các hạng mục tại Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, đảm bảo hoàn thành dự án vào tháng 12 năm nay.