Huế: Khởi tố đối tượng lái xe máy có nồng độ cồn, gây tai nạn chết người

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Vĩnh Hoàng (sinh năm 1998, trú phường Phong Phú, thành phố Huế) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 9/7, Hoàng điều khiển xe môtô lưu thông trên đường Thế Chí Tây (phường Phong Phú) theo hướng từ phường Phong Quảng đi phường Phong Dinh thì xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P (sinh năm 2015, trú cùng địa phương) điều khiển, theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em P bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml; kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Ngoài ra, Hoàng điều khiển xe môtô đi về phía bên trái đường (không đi đúng phần đường theo chiều di chuyển).

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Đặng Văn Vĩnh Hoàng đã vi phạm các qui định về tham gia giao thông đường bộ, dẫn đến hậu quả làm chết người, qui định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự./.

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