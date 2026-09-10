Đồng Nai: Xử lý hai thiếu niên chạy xe máy “bốc đầu” không đội mũ bảo hiểm

Ngày 10/9, Công an phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai cho biết đã xác minh, xử lý hai thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy độ chế, không đội mũ bảo hiểm và chạy xe bằng một bánh trên đường, gây mất an toàn giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 40 phút ngày 6/9, hai thiếu niên điều khiển xe máy chạy trên đường Phạm Hồng Thái, phường Chơn Thành. Cả hai không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh (bốc đầu), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây mất trật tự, an toàn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Chơn Thành triển khai xác minh, truy tìm người vi phạm.



Đến ngày 9/9, lực lượng Công an đã vận động gia đình đưa hai thiếu niên đến làm việc; đồng thời bàn giao 2 xe máy liên quan vụ việc.

Hai thiếu niên được xác định là T.C.T. (sinh năm 2010) và T.Đ.H.T. (sinh năm 2008, cùng ngụ tại khu phố Suối Đôi, phường Chơn Thành). Làm việc với cơ quan Công an, cả hai thừa nhận các hành vi vi phạm gồm điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Công an phường Chơn Thành đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai để xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an phường Chơn Thành đã nhiều lần phát hiện, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, “bốc đầu,” sử dụng xe độ chế gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, tháng 4/2026, sau khi nhận phản ánh của người dân, lực lượng Công an tổ chức mật phục tại khu vực đường Cao Bá Quát giao đường Nguyễn Văn Linh, phát hiện 3 người điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, “bốc đầu.” Công an đã tạm giữ 3 xe máy liên quan.

Đến tháng 6/2026, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một thiếu niên sinh năm 2008 điều khiển xe máy không biển số, có dấu hiệu độ chế, rú ga, nẹt pô trên đường ĐT.751 và tiến hành xử lý theo quy định.

Công an phường Chơn Thành khuyến cáo thanh thiếu niên không tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” hoặc thực hiện các hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Công an cũng đề nghị các gia đình, phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định./.

Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông, làm rõ trách nhiệm người giao xe Bên cạnh xử lý vi phạm trực tiếp trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng phương tiện của học sinh.

​

​

​