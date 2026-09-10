Dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành trong 2026

Dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vẫn đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu đá bê tông nhựa; tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn so với tỷ lệ bình quân cả nước; thiếu hụt nhân công; một số nhà thầu còn chậm trong công tác huy động đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đến nay đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng theo hợp đồng.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt (chủ đầu tư) tập trung triển khai dự án, đến nay, dự án đã cơ bản thông xe kỹ thuật được 35,1/37km tuyến cao tốc. Còn lại một số hạng mục, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo thông xe kỹ thuật trong tháng Chín này bao gồm: cầu Cư San 7 (2 nhịp), cầu Cư San 8 (3 nhịp), cầu Cư San 9 (một nhịp dầm bản), cầu Km44+875 (hạng mục tường chắn đầu mố) và cầu Km62+525.

Tuy nhiên, ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhìn nhận vẫn còn một số khó khăn và tồn tại như: khan hiếm nguồn vật liệu đá bê tông nhựa; tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn so với tỷ lệ bình quân cả nước; thiếu hụt nhân công; công tác xử lý kỹ thuật đối với các hạng mục ảnh hưởng sau mùa mưa, bão năm 2025 vẫn còn rất chậm; một số nhà thầu còn chậm trong công tác huy động đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị.

“Khối lượng công việc còn lại của dự án (khoảng 22%) phải thi công và hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ là rất lớn, trong khi khu vực dự án đang chuẩn bị bước vào mùa mưa năm 2026, tiềm ẩn nguy cơ về khả năng không hoàn thành,” ông Ngô Lâm đánh giá.

Để đảm bảo mục tiêu đưa dự án vào khai thác toàn tuyến trước ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo nhà thầu thi công căn cứ khối lượng và thời gian thi công còn lại, lập lại ngay kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục quyết định đến tiến độ đã chậm đảm bảo tính khả thi (trong đó phải đưa ra các mốc thời gian cụ thể về huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu, tiến độ thi công chi tiết, trong đó cần tính tới dự phòng thời gian do ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi,…) để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù lại khối lượng đã chậm, bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Trong đó, chủ đầu tư lưu ý tập trung đẩy nhanh các hạng mục còn lại thuộc hầm Phượng Hoàng, cầu Cư San 7, cầu Cư San 8, cầu Cư San 9, cầu Km44+875 và cầu Km62+525.

Ban Quản lý dự án Đường sắt tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chủ động tìm kiếm các nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận đáp ứng yêu cầu về chất lượng; có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu đá bê tông nhựa đối với các mỏ đá đặc thù cấp cho dự án, triển khai ngay công tác thi công hạng mục bê tông nhựa đảm bảo tiến độ của dự án theo yêu cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc và đầy đủ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng (đặc biệt các vị trí thi công cầu trên cao và mái taluy nền đường đào) và vệ sinh môi trường tuân thủ theo quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, quản lý chi phí không để thất thoát, lãng phí.

Về công tác giải ngân, Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán các khối lượng hoàn thành khi đủ điều kiện để kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính; việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật./.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột tổng chiều dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần gồm Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 với 5.632 tỷ đồng; Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2 nguồn vốn 9.818 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3 với số vốn là 6.485 tỷ đồng. Trước đó, dự án này đã được thông xe, đưa vào khai thác 20km cao tốc vào cuối tháng 5/2025, các đoạn tuyến còn lại sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Thúc tiến độ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trong giai đoạn nước rút Trong giai đoạn nước rút, dự án thành phần 3, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột vẫn chậm tiến độ và gặp vướng mắc chưa được tháo gỡ, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.