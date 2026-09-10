Đâm vào dải phân cách, xe ôtô khách giường nằm bị lật nghiêng trên Quốc lộ 1

Khoảng 18 giờ ngày 10/9, tại Km 1676+500 Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, một xe ôtô khách giường nằm gặp nạn, lật nghiêng. Vụ tai nạn không có người tử vong, làm 8 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ôtô khách giường nằm biển kiểm soát 92H-033.21 do anh Nguyễn Hà P., sinh năm 1993 (trú tại thôn Hưng Lộc, xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Khi đến vị trí đoạn Km 1676+500 Quốc lộ 1A, ôtô khách đã tông dải phân cách cứng, làm lật xe sang trái theo hướng xe chạy.

Hậu quả vụ tai nạn làm 8 người bị thương nhẹ, gồm 6 hành khách và 2 phụ xe. Nguyên nhân ban đầu được cho là do trời mưa, đường trơn trượt và tài xế không làm chủ tốc độ khi đi qua đoạn đường cong.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, Công an xã Hồng Sơn có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đến hiện trường để phối hợp giải quyết, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nay, thời tiết khu vực này đang có mưa, mặt đường trơn trượt, người điều khiển phương tiện cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi lưu thông, đặc biệt tại các đoạn đường có khúc cua nguy hiểm, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn./.

Cháy xe khách giường nằm trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, 1 người tử vong Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 77F-004.46 đang lưu thông trên đường thì bốc cháy dữ dội; danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Gia V. (sinh 2007), quê quán tỉnh Gia Lai.