Quảng Trị đẩy nhanh dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đường ven biển khu vực phía Nam tỉnh (tỉnh Quảng Trị cũ).

Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư trên 2.731 tỷ đồng, chiều dài khoảng 48km, thực hiện từ năm 2021- 2027.

Đến tháng 9/2026, dự án đã bàn giao trên 44km trong tổng số 48 km mặt bằng, giá trị xây lắp thực hiện đạt trên 50%. Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục cầu, nền đường, cống thoát nước và kết cấu mặt đường.

Với khoảng 3,5km còn vướng mặt bằng, các địa phương phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tháng 9 và 10/2026.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, chiều dài hơn 5,7km, thực hiện giai đoạn 2024-2026. Đến tháng 9/2026, mặt bằng đã bàn giao trên 3,7 km trong tổng số hơn 5,7km. Giá trị thi công dự án này mới chỉ đạt khoảng 20%, do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 2km.

Tại xã Nam Cửa Việt, Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây giai đoạn 1, đi qua địa bàn dài 6,6km, ảnh hưởng đến 307 hộ dân với diện tích đất thu hồi hơn 426.000m2.

Hiện còn 39 hộ chưa được phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường do liên quan đến việc bố trí tái định cư và hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư. Khâu giao đất và xây dựng hạ tầng tại các khu tái định cư ở Triệu Trạch, Triệu Phước và Triệu Vân đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, xã Nam Cửa Việt có diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 163.700 m2, ảnh hưởng đến 157 thửa đất; trong đó có 16 hộ thuộc diện bố trí tái định cư. Địa phương đã hoàn thành việc xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, cây cối, công trình và lăng mộ trong phạm vi ảnh hưởng.

Xã đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, di dời mồ mả và bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.Các xã khác có dự án đi qua như Cửa Việt, Bến Hải, Cửa Tùng… đang tập trung phối hợp với chủ đầu tư và triển khai đồng bộ nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Vừa qua, tại buổi kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường ven biển khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu các đơn vị, địa phương và nhà thầu tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tăng ca, tăng kíp, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Cùng đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng; rà soát, giải quyết cụ thể từng trường hợp theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, rà soát, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu; trong đó có vấn đề về mỏ đất, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công, không để thiếu vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ./.

Quảng Trị gỡ những mét mặt bằng cuối cùng của tuyến đường ven biển Dự án thành phần 1-Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 99,97%; phạm vi mặt bằng thực tế bàn giao đạt 99,46%.

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